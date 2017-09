'Redelijk tevreden' Verstappen noteert zesde tijd in eerste vrije training

Het Mercedes-duo Lewis Hamilton en Valtteri Bottas was duidelijk de snelste op het circuit van Monza, waar in het laatste halfuur wat regen viel.

Hamilton kwam tot een snelste tijd van 1.21,537, terwijl Bottas 1.21,72 noteerde. Sebastian Vettel eindigde als derde in 1.22,652, vlak voor zijn teamgenoot Kimi Raikkonen (1.22,689). De Ferrari-coureurs leken niet voluit te gaan in de wisselende omstandigheden.

Verstappen gaf met een tijd van 1.22,749 zeven duizendsten toe op Ricciardo (1.22,742). Sergio Perez, Esteban Ocon (beide Force India), Stoffel Vandoorne (McLaren-Honda) en Felipe Massa (Williams) maakten de top tien vol.

Motor

Verstappen viel afgelopen zondag bij de Grand Prix van België voor de zesde keer in twaalf races uit door problemen aan zijn Renault-motor. Hij kwam vrijdag in de eerste vrije training in Italië tot 23 ronden.

"Ik ben redelijk tevreden over de eerste vrije training", meldt de 19-jarige Limburger op Verstappen.nl. "Zoals verwacht zijn we te langzaam, maar het viel tot nu toe nog mee. We proberen er het beste van te maken."

"We moeten hier natuurlijk met weinig downforce rijden", doelt Verstappen op het feit dat Monza het snelste circuit op de Formule 1-kalender is. "De kunst is om er ook een stabiele auto van te maken, wat niet zo gemakkelijk is. Daar werken we nu aan."

Gridstraf

Het circuit in Italië is bij uitstek geschikt voor de auto's die een hoge topsnelheid kunnen halen, zoals Mercedes. De Red Bull van Verstappen schiet op dat punt tekort. De Nederlander moet zondag waarschijnlijk ook nog eens vijftien plekken naar achter in de startopstelling, omdat hij zijn team updates doorvoert aan zijn motor.

Een topklassering wordt daardoor een zware opgave voor Verstappen, maar helemaal achteraan beginnen hoeft hij niet. De Spanjaard Fernando Alonso (McLaren) moet nog meer onderdelen van de motor vernieuwen. Hij krijgt een gridstraf van 35 plaatsen.

Ricciardo en Carlos Sainz (Toro Rosso) krijgen ook een gridstraf, van respectievelijk 20 en 10 plaatsen.

De tweede vrije training in Italië begint vrijdag om 14.00 uur. Zaterdag is de derde vrije training en de kwalificatie en zondag start de race om 14.00 uur.