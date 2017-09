Verstappen hoopt dat gridstraffen verdwijnen uit Formule 1

Formule 1-directeur Ross Braw zei donderdag de gridstraffen niet eerlijk te vinden omdat de coureur en in mindere mate het team wordt gestraft voor technische problemen.

Verstappen kan zich vinden in de redenatie van Brawn. "Tuurlijk wil ik er ook van af. Je moet het team of de leverancier straffen. Niet de coureur zelf", zegt hij donderdagmiddag op Monza tegen het Algemeen Dagblad.

Teams mogen in een seizoen een beperkt aantal technische aanpassingen doen aan hun auto's, zoals het wisselen van de motor of versnellingsbak. Doen ze dat te vaak, dan wordt de desbetreffende rijder naar achteren gezet in de startopstelling van een Grand Prix.

Geldboete

Brawn opperde als alternatief om punten af te nemen van het betreffende team in het constructeurskampioenschap. Dat idee gaat Verstappen te ver. "Geef gewoon een goede, flinke geldboete. Een paar miljoen ongeveer. Dat je wel voelt dat het pijn doet, als je geen goed werk levert. In plaats van de coureur die pijn te laten voelen."

De uitspraken van Brawn kwamen voorafgaand aan de Grand Prix van Italië, waar Verstappen een gridstraf zal moeten inlossen. Na zijn zesde uitvalbeurt van het seizoen op Spa-Francorchamps moet zijn team voor de vijfde keer verschillende motorcomponenten vervangen.

De jongeling verwacht dat hij daardoor zondag aan een inhaalrace zal moeten beginnen. "Al ligt dat er een beetje aan of er meerdere coureurs achteraan moeten starten vanwege gridpenalties."

Verstappen viel in België voor de zesde keer dit seizoen uit. Niettemin probeert hij voorafgaand aan de Italiaanse Grand Prix positief te blijven. "Eigenlijk heb ik het hele seizoen al problemen gekend, dus op een gegeven moment leer je daarmee omgaan'", zegt Verstappen op zijn eigen website.

"Het is niet zo gemakkelijk om de problemen op te lossen, maar we proberen het in Monza opnieuw. Het enige wat je kunt doen, is fit en klaar zijn en het beste uit vrijdag en zaterdag halen, en hopen dat het op een gegeven moment ook op zondag op z’n plaats valt.''

Ricciardo

Naast Verstappen zal ook zijn teamgenoot Daniel Ricciardo een gridstraf incasseren. Daniil Kvyat en Carlos Sainz van Toro Rosso moeten eveneens achterin het veld beginnen vanwege gridpenalties. Toro Rosso maakt net zoals Red Bull gebruik van Renault-motoren.

Verstappen staat in de WK-stand op de zesde plaats. De eerste vrije training voor de Grand Prix van Italië begint vrijdag om 10.00 uur. Zondag om 14.00 uur gaat de race van start.