Force India-coureurs Ocon en Perez spreken ruzie uit

Dat zeiden de twee Formule 1-coureurs tijdens een persconferentie voorafgaand aan de Italiaanse Grand Prix van komende zondag.

"We kunnen niet veranderen wat er is gebeurd", aldus Ocon. "We hebben beiden een grens overschreden."

Ocon was zondag furieus nadat hij tijdens de race op het circuit van Spa-Francorchamps twee keer in aanraking kwam met Perez op het snelle rechte stuk richting de bocht Eau Rouge. In de eerste ronde van de race waren de Mexicaan en de Fransman ook al met elkaar in contact gekomen.

Excuses

Perez bood zijn excuses aan voor het eerste incident, waarbij hij zijn teamgenoot tegen de muur aan duwde. Hij vond dat Ocon bij het tweede incident geduldiger had moeten zijn. Ocon betichtte zijn teamgenoot er op zijn beurt van dat hij hem "probeerde te vermoorden".

"Vanochtend spraken we elkaar en hebben we een rondje over de baan gefietst", vervolgde Ocon. "We moeten hard werken voor het team, dat van ons verlangt dat we ons gedragen als professionals."

Volgens Perez is de kou tussen de twee coureurs voorlopig uit de lucht. "We hebben een goed gesprek gehad. We zaten in de laatste paar races vaak dicht bij elkaar in de buurt. Daardoor zijn we elkaar een aantal keer tegengekomen."

"Iedereen heeft zijn eigen mening: wij, de teamleden en de fans. Het doel is om de vierde plaats te behouden en aangezien we in een aantal races al een hoop punten mis zijn gelopen, moeten we vanaf nu proberen het maximale resultaat te behalen. Het is tijd om ons vizier te richten op de toekomst."

Teamorders

Teambaas Vijay Mallya dreigde zondag met een reeks teamorders "in het belang van de veiligheid en onze positie in het constructeurskampioenschap". Een van de regels is dat de coureurs elkaar niet meer mogen inhalen.

Ocon heeft goede hoop dat die teamorders niet het volledige seizoen van kracht zullen zijn. "We moeten nu zorgen dat we het vertrouwen van onze baas terugwinnnen, wellicht dat ze ons dan na een paar Grands Prix weer laten racen."

Force India staat na twaalf van de twintig races op de vierde plaats van de constructeursstand, terwijl Perez (zevende) en Ocon (achtste) in de top acht staan van de WK-stand bij de coureurs.

De eerste vrije training voor de Grand Prix van Italië begint vrijdag om 10.00 uur. Zondag om 14.00 uur gaat de race op Monza van start.