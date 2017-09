Directeur motorsport Brawn wil af van gridstraf in Formule 1

Teams mogen in een seizoen een beperkt aantal technische aanpassingen doen aan de auto's van hun coureurs, zoals het wisselen van de motor of versnellingsbak. Doen ze dat te vaak, dan wordt de desbetreffende coureur naar achteren gezet in de startopstelling van een Grand Prix.

Brawn vindt dat er snel een alternatief moet komen voor de zogeheten gridstraf. "Ik haat het feit dat races worden beïnvloed door technische mankementen. Als het tijdens de race gebeurt is er niks aan te doen, maar fans kunnen het niet verkroppen als hun favoriete coureur achteraan moet beginnen, alleen omdat hij een nieuwe motor heeft."

Stoffel Vandoorne kreeg zondag tijdens de Grand Prix van België een gridstraf van liefst 65 plaatsen nadat zijn team McLaren in aanloop naar de race twee keer de motor en de versnellingsbak verving. De Belg moest sowieso achteraan beginnen, want er staan maar twintig auto's aan de start.

2021

Brawn zegt dat hij al heeft aangeklopt bij autosportfederatie FIA om snel een einde te maken aan de impopulaire maatregel. Mogelijk gebeurt dat pas in 2021, als er nieuwe regels voor de motoren worden ingevoerd.

"Ik zou graag al eerder een oplossing willen", aldus Brawn. "Misschien kunnen we een andere straf bedenken, zoals puntenaftrek in het kampioenschap van de constructeurs. Of helemaal geen straf en de technische problemen gewoon accepteren."

Dit seizoen staan er nog acht races op het programma, met komende zondag de Grand Prix van Italië. Max Verstappen weet al dat hij komende zondag een flink aantal startposities moet inleveren op Monza vanwege een motorwissel.

DRS

Naast het afschaffen van de gridstraf wil Brawn ook proberen om af te komen van de beweegbare achtervleugel van de auto, het zogenoemde drag reduction system (DRS). Die is erop gericht om het inhalen te bevorderen.

"Onze ambitie is om voor 2021 auto's te onwerpen die het DRS-systeem niet meer nodig hebben. De huidige wagens zijn zo ontwikkeld dat ze optimaal kunnen presteren als er zich geen andere auto's op het circuit begeven. Dat willen wij veranderen."