Alles over GP Italië: 'Problemen met Verstappen zijn pech, de rest is onzin'

Sinds de introductie van het wereldkampioenschap bij de Formule 1 in 1950, is er elk jaar een race in Italië verreden. Alleen in 1980 gebeurde dat niet op het circuit van Monza, maar op Imola. De race op Monza is tot dusver 66 keer gehouden. Op geen enkel ander circuit is vaker geraced.

De Grand Prix in Italië was de afgelopen drie jaar een prooi voor Mercedes. Nico Rosberg won vorig jaar, terwijl Hamilton in 2015 en 2014 de beste was. In Monza pakte Vettel in 2008 zijn allereerste zege in de Formule 1.

Verstappen kwam vorig jaar als zevende over de streep. De Nederlander kent dit jaar een teleurstellend seizoen en viel vorige week voor de zesde keer uit in twaalf races. Verstappen uitte kritiek op Red Bull en Renault vanwege de terugkerende autoproblemen.

"Voor een team van dit kaliber mag dit gewoon absoluut niet gebeuren. Als je weet waar het vandaan komt kan het opgelost worden, maar het is steeds iets anders. Het kan dus niet opgelost worden", reageerde Verstappen na afloop in Spa.

"Van jongs af aan heb ik dit meegemaakt. Bij het karten en in de Formule 3 ben ik ook heel vaak uitgevallen, maar dit is wel heel veel en zeker voor een topteam. Beschamend veel."

Circuit: Monza

Aantal rondes: 53

Lengte circuit: 5,793 km

Aantal bochten: 11

Recordwinnaar: Michael Schumacher: 5 (1996, 1998, 2000, 2003, 2006)

Ronderecord: Rubens Barrichello (Ferrari, 2004) 1.21,046

Laatste vijf winnaars:

2016: Nico Rosberg (Mercedes)

2015: Lewis Hamilton (Mercedes)

2014: Lewis Hamilton (Mercedes)

2013: Sebastian Vettel (Red Bull)

2012: Lewis Hamilton (Mercedes)

De top tien van vorig jaar:

1. Nico Rosberg (Mercedes) 1.17.28,089

2. Lewis Hamilton (Mercedes) +15,070

3. Sebastian Vettel (Ferrari) +20,990

4. Kimi Raikkonen (Ferrari) +27,561

5. Daniel Ricciardo (Red Bull) +45,295

6. Valtteri Bottas (Williams) +51,015

7. Max Verstappen (Red Bull) +54,236

8. Sergio Perez (Force India) +1.04,954

9. Felipe Massa (Williams) +1.05,617

10. Nico Hulkenberg (Force India) +1.18,656

Kenner

Oud-coureur Allard Kalff noemt het circuit van Monza de mooiste baan van het jaar. "Niet alleen de baan zelf en de sfeer, maar ook de historie die er vanaf druipt. Door al die successen, ook de onverwachte successen en de tragedies door de jaren heen."

"Monza is ook het enige circuit op de kalender waar je, als je daar gaat kijken, echt onder de indruk bent van de snelheid. Zo hard als het gaat, is gewoon waanzin. Het is een super gaaf circuit met alles wat erbij hoort."

"Aan de ene verwacht ik een voorspelbare race, aan de andere kant is het wel een circuit waar je niet zo makkelijk de top drie kan voorspellen. Als je de laatste jaren kijkt, zie je dat het niet zo'n circuit is waar alles appeltje-eitje is. Er zijn in het verleden veel verrassende dingen gebeurd."

"Mijn top drie? Ik zie een podium met Hamilton, Valtteri Bottas en Esteban Ocon. Het is een circuit waar Force India nooit slecht voor de dag komt. Ze hebben een Mercedes-motor en ik ga er vanuit dat het motorvermogen heel belangrijk zal zijn."

"Verstappen moet in Monza niets anders doen dat dan hij al tweeëneenhalf jaar doet. Zo simpel is het. Hij doet niets verkeerd. Hoe vervelend het ook is, technische problemen horen bij de Formule 1. Verstappen moet een complete Formule 1-coureur worden, die op het moment dat hij een auto heeft waar hij wereldkampioen mee kan worden, ook die titel binnenhaalt."

"Mensen die roepen dat hij de auto te zwaar belast of zelfs zeggen dat het sabotage is. Dat is pure onzin. Als je wilt weten wat er met Verstappen aan de hand is, pak je een dikke Van Dale uit de boekenkast en zoek je bij de 'P' het woordje 'pech' op."

"Het is wel zo dat niet alleen Max en Jos Verstappen vinden dat deze problemen onacceptabel zijn. Dat vinden die mensen bij Red Bull en Renault ook. Alleen de insteek moet zijn dat je mensen motiveert om er zo snel mogelijk iets aan te doen. Dat is misschien nog wel de grootste frustratie bij Verstappen. Ze moeten hem uitleggen wat ze er aan gaan doen."

Programma (Nederlandse tijd)

Vrijdag 1 september

10.00 uur-11.30 uur: Eerste vrije training

14.00 uur-15.30 uur: Tweede vrije training

Zaterdag 2 september

11.00 uur-12.00 uur: Derde vrije training

14.00 uur-15.00 uur: Kwalificatie

Zondag 3 september

14.00 uur: Race

Tussenstanden wereldkampioenschap

Coureurs:

1. Sebastian Vettel (Ferrari, 220 punten)

2. Lewis Hamilton (Mercedes, 2013 punten)

3. Valtteri Bottas (Mercedes, 179 punten)

4. Daniel Ricciardo (Red Bull, 132 punten)

5. Kimi Raikkonen (Ferrari, 128 punten)

6. Max Verstappen (Red Bull, 67 punten)

7. Sergio Perez (Force India, 56 punten)

8. Esteban Ocon (Force India, 47 punten)

9. Carlos Sainz (Toro Rosso, 36 punten)

10. Niko Hulkenberg (Renault, 34 punten)

Constructeurs:

1. Mercedes (392 punten)

2. Ferrari (348 punten)

3. Red Bull (199 punten)

4. Force India (103 punten)

5. Williams (45 punten)

6. Toro Rosso (40 punten)

7. Haas (35 punten)

8. Renault (34 punten)

9. McLaren Honda (11 punten)

10. Sauber (5 punten)

Volgende race: GP van Singapore, 17 september, Marina Bay