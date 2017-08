Baas Red Bull noemt problemen bij Verstappen 'onacceptabel'

"Waar zou hij naar toe moeten?", stelt de 73-jarige Mateschitz een retorische vraag in gesprek met het Duitse Speedweek. "De stoeltjes bij de topteams (Ferrari en Mercedes, red.) zijn bezet en bij een ander team zou hij van de regen in de drup komen."

"Maar we weten dat we Max niet kunnen behouden als we hem in de toekomst geen auto kunnen geven waarmee hij kan winnen."

De 19-jarige Verstappen viel zondag bij de Grand Prix van België voor de zesde keer in twaalf races uit. Wederom was een probleem bij de Renault-motor in zijn Red Bull de reden voor de vroege uitvalbeurt.

De Limburger liet in de uren na de race duidelijk blijken dat de maat wat hem betreft meer dan vol is. "Op deze manier doorgaan heeft geen zin. Het is lastig om positief te blijven, ik zit nu dicht bij een grens", zei hij.

Maandag herhaalde Verstappen bij Ziggo Sport dat hij Renault de schuld geeft. "Het is nu de zesde keer dat ik uitval, dat kan je geen pech meer noemen. Ik kan het verder niet beïnvloeden. Het ligt niet aan het team, maar aan de motor. Die komt uit Frankrijk."

Onacceptabel

Mateschitz begrijpt de frustraties van zijn coureur. "Een uitvalpercentage van vijftig procent is eenvoudigweg onacceptabel. Dit is een karaktertest voor Max."

De Oostenrijkse miljardair weet echter ook dat er in de nabije toekomst geen verandering zal komen in het 'motorprobleem' van Red Bull Racing. Voor een verbetering is de renstal afhankelijk van Renault.

"Er is niks veranderd voor ons", zegt Mateschitz. "We krijgen niks van Mercedes of Ferrari en Honda kan ons niet verder helpen."

Verstappen heeft nog een contract tot het einde van 2019 bij Red Bull. De volgende Grand Prix is zondag in Italië op Monza, het circuit waar motorvermogen de grootste rol speelt van alle circuits op de kalender.