Verstappen geeft Renault schuld van vele uitvalbeurten

Door een probleem met de krachtbron moest de 19-jarige Limburger zijn auto al na acht rondes aan de kant zetten op het circuit van Spa-Francorchamps. Het was al de zesde keer dat hij uitviel in twaalf races.

Volgens Verstappen was er sprake van een softwareprobleem. Vanwege de eerdere problemen dit seizoen was er een veiligheidsoptie op zijn motor gezet, waardoor een opgeblazen motor niet meer zou kunnen gebeuren. "Die kan je met een code uitzetten, maar ook dat werkte niet meer", zei Verstappen bij Ziggo Sport.

Eenmaal terug in de garage bleek het probleem snel verholpen. "Ze haalden de bougie eruit, deden die er terug in en de motor deed het weer", merkte hij luchtig op.

Renault

Volgens Verstappen liggen de problemen niet bij zijn team, maar bij Renault. "Het is nu de zesde keer dat ik uitval, dat kan je geen pech meer noemen. Het is weleens gebeurd dat er een motor op het circuit aankwam die niet goed in elkaar zat. Ik kan het verder niet beïnvloeden. Het ligt niet aan het team, maar aan de motor. Die komt uit Frankrijk."

Red Bull heeft de tiener een pakket beloofd, waarmee hij om raceoverwinningen kan strijden. "Maar op dit moment is dat absoluut niet aan de orde. Ik was ook helemaal niet meer bezig met motorproblemen. De vorige twee wedstrijden heb ik zonder problemen uitgereden."

Verstappen laat in het midden of hij een clausule in zijn contract heeft, waardoor hij eventueel weg zou kunnen als Red Bull in gebreke blijft. "Ik laat wel merken dat ik er niet blij mee ben."

Volgens Verstappen kan Red Bull het motto van de RB13, de wagen van dit jaar, beter veranderen. "Die is nu Unlucky for Some, maar die kunnen ze beter veranderen in Unlucky for Max."