Ocon probeert spanning weg te halen na incident met Perez op Spa

"In het heetst van de strijd en vanwege de gevaarlijke situatie was ik gisteren heel erg boos", schrijft de 20-jarige Ocon maandag op Twitter. "Maar we moeten weer vooruitkijken, we zijn een team en ik waardeer de excuses die ik heb gekregen van mijn teamgenoot."

De 20-jarige Fransman was zondag furieus nadat hij tijdens de race op het circuit van Spa-Francorchamps twee keer in aanraking kwam met Perez op het snelle rechte stuk richting de bocht Eau Rouge.

"Hij zette onze levens op het spel, voor niets. Hij bracht mijn leven in gevaar, met 300 kilometer per uur", tierde Ocon, die beide keren ontsnapte aan een uitvalbeurt en uiteindelijk zelfs twee punten pakte door als negende te finishen in België.

Perez bood zijn excuses aan voor het eerste incident, waar hij zijn teamgenoot tegen de muur aan duwde. De Mexicaan vond dat Ocon bij het tweede incident geduldiger had moeten zijn.

In een reactie op Twitter liet Perez zondagavond weten dat hij "heel teleurgesteld" was dat Ocon stelde dat de Mexicaan hem wilde 'vermoorden'. "Ik ben niet het type dat domme uitspraken gaat doen, ik wil gewoon de waarheid vertellen en weer vooruitkijken."

Monza

Ocon, die het dit jaar regelmatig aan de stok heeft met zijn teamgenoot, lijkt met zijn verzoenende woorden van maandag te proberen om de spanning bij Force India weg te halen.

"Ik ben toegewijd om succes te behalen met Force India en ik het er vertrouwen in dat we dit als team achter ons laten en samen nog meer succes gaan halen."

Force India staat na twaalf van de twintig races op de vierde plaats van de constructeursstand, terwijl Perez (zevende) en Ocon (achtste) in de top acht staan van de WK-stand bij de coureurs. De volgende Grand Prix is alweer zondag, in Italië op het circuit van Monza.

Teambaas Vijay Mallya dreigde zondag met een reeks teamorders "in het belang van de veiligheid en onze positie in het constructeurskampioenschap". Een van de regels is dat de coureurs elkaar niet meer mogen inhalen.