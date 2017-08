Honda zag in eigen data geen motorprobleem bij Alonso op Spa

"Fernando meldde over de radio dat hij een probleem had met zijn auto en hoewel daar niks van de te zien was in de data, hebben we uit voorzorg besloten om niet verder te racen", aldus Yusuke Hasegawa, de Formule 1-baas van Honda, op de site van McLaren.

Alonso stuurde zijn auto na 25 frustrerende ronden op het circuit van Spa-Francorchamps de pitbox in, nadat hij over de radio had gezegd dat hij "een motorprobleem" had. De tweevoudig wereldkampioen herhaalde dat na de race.

Alonso, die een aflopend contract heeft bij het kwakkelende McLaren, liet tijdens de GP in België al vaak zijn frustratie blijken over zijn slecht functionerende auto.

De 36-jarige Spanjaard kende een goede start op Spa, maar werd vervolgens door een gebrek aan paardenkracht in de Honda-motor door de ene na de andere concurrent voorbijgereden op het rechte stuk. "Dit is gênant, echt gênant", zei hij op een gegeven moment over de radio.

Gridstraf

Na zijn uitvalbeurt liet Alonso zijn ontevredenheid ook duidelijk blijken in zijn gesprekken met de media. "Het is niet makkelijk om zo te moeten racen", zei hij. "Het was een lastige middag."

"De auto was te langzaam op de rechte stukken en het was onmogelijk om te vechten met mijn concurrenten. Punten halen zat er dus niet in."

Stoffel Vandoorne, de teamgenoot van Alonso, eindigde als veertiende in zijn thuisrace. De Belg moest door een gridstraf van 65 plaatsen helemaal achteraan beginnen.

Dat lijkt komende zondag bij de Grand Prix van Italië op Monza het lot van Alonso. Honda gaat hoogstwaarschijnlijk een update doorvoeren, waardoor de Spanjaard een straf kan verwachten.