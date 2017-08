Ricciardo snapt niets van technische problemen Verstappen in 2017

Verstappen viel zondag tijdens de Grand Prix van België door een motorprobleem al voor de zesde keer dit jaar uit. Ricciardo maakte de race wel vol en sleepte er zelfs voor de zesde keer in acht races een podiumplek (derde) uit.

"Ik heb er geen verklaring voor. Ik heb aan iedereen binnen het team gevraagd of Max iets met de auto doet dat ik moet vermijden, maar dat is niet zo. Hij heeft gewoon pech", aldus Ricciardo.

De Australiër eindigde in zijn laatste vier races op het circuit van Spa-Francorchamps drie keer op het podium. Hij slaagde er zondag enigszins tot zijn eigen verbazing in om in de slotfase op te rukken naar de derde plaats.

"Het is hier altijd een grappige race. Zelfs in 2014, toen ik hier won, kende ik geen goede kwalificatie. Maar tijdens de race vonden we toen ook wat extra snelheid of haalden we ergens voordeel uit, wat een goede prestatie opleverde."

Safetycar

Volgens Ricciardo was een bandenwissel op Spa zondag de basis voor zijn opmars. "Ik wisselde naar supersofts en toen kwam ik in mijn ritme. Ik reed ongeveer dezelfde rondetijden als Mercedes en Ferrari en toen kwam ook nog eens de safetycar, waarna ik Valtteri Bottas voorbijging."

Ondanks de problemen die Verstappen dit seizoen kent, constateert de 28-jarige Ricciardo dat Red Bull op de goede weg is om het gat met de topteams te dichten.

"Als je de race op Spa-Francorchamps bijvoorbeeld vergelijkt met Silverstone, dan waren we hier veel beter. We hebben stappen gemaakt en ik kijk al uit naar volgende week."

Zondag staat op het circuit van het Italiaanse Monza de dertiende Grand Prix van het seizoen op het programma. Ricciardo staat met 132 punten vierde in de WK-stand, terwijl zijn teamgenoot Verstappen met iets meer dan de helft van dat aantal (67) zesde staat.