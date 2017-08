Horner wil met kwakkelend Red Bull voorbeeld nemen aan Ferrari

Horner baseert zijn vertrouwen op Ferrari, dat het de laatste jaren moeilijk had maar in 2017 met Kimi Raikkonen en vooral Sebastian Vettel weer meedoet vooraan.

"We houden altijd hoop. Ferrari heeft zich ook herpakt en zij stonden er nog slechter voor dan wij nu. Ze bewijzen dat het met de juiste aanpassingen mogelijk is de situatie om te draaien", aldus Horner.

De teambaas van Red Bull snapt er niets van dat het dit seizoen meestal niet Daniel Ricciardo, maar Verstappen is die problemen met de RB13 ondervindt.

"Ricciardo heeft dit seizoen ook problemen gehad, maar dat was meestal op vrijdag of zaterdag en dus niet tijdens de race. Het is niet zo dat Max iets verkeerd doet. Het komt gewoon door bepaalde omstandigheden en pech."

Jos Verstappen, de vader van Max, haalde zondag na de race nog uit naar Red Bull en motorleverancier Renault. De voormalig Formule 1-coureur stelde dat het team gewoon moet toegeven dat het materiaal ontoereikend is.

Prost

Na de uitvalbeurt van Verstappen op Spa-Francorchamps bood Alain Prost, die werkzaam is als adviseur bij Renault, zijn excuses aan namens de motorleverancier van Red Bull.

"Hij kwam zich verontschuldigen, maar dat verandert natuurlijks niets aan de situatie", beseft Horner. "Ze zijn zich ervan bewust dat hun product niet voldoet. Als team zijn we ook niet waar we willen zijn."

Horner beseft dat een oplossing voor het motorprobleem niet eenvoudig is, maar hoopt er wel op. "We betalen veel geld voor de motor, dus Renault moet het oplossen. Dit grote aantal problemen kunnen we ons op dit niveau niet veroorloven."

Crisis

Ondanks de kritiek op Red Bull en Renault na de deceptie van Verstappen in België wil Horner niet spreken van een crisis bij het Oostenrijkse team.

"De situatie is net als de vorige keer dat het misging. Het is gewoon frustrerend en het doet pijn, voor zowel Max als zijn fans en de mensen om hem heen", aldus de Brit, die de frustratie van Verstappen begrijpt.

"Uiteraard is het moeilijk voor hem en degenen die betrokken bij hem zijn. Hij reed hier op Spa zijn thuisrace met heel veel fans. Hij kent een zwaar seizoen, maar is een geweldige coureur en ik denk dat hij hier sterker van wordt."

Komende zondag staat in Italië de dertiende Grand Prix van het seizoen op het programma. De kans is zeer groot dat Verstappen op Monza een gridstraf krijgt, omdat hij bij twee motoronderdelen op de limiet van vier zit in 2017.