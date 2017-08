Kritische Hamilton vergelijkt slotfase Belgische GP met NASCAR-race

De safetycar kwam de baan op na een aanvaring tussen Force India-rijders Sergio Perez en Esteban Ocon, waardoor Hamilton concurrent Sebastian Vettel vlak achter zich had in de laatste kilometers.

"Het voelde een beetje als een NASCAR-race, waar ze de safetycars maar zonder reden blijven inzetten", zei de Mercedes-coureur op Spa-Francorchamps.

"De vleugel was al opgeruimd. Nadat we langzamer gingen rijden had de wedstrijdleiding voor een virtuele safetycar kunnen kiezen, maar volgens mij wilden ze een spannende race zien."

Langzaam

Drievoudig wereldkampioen Hamilton zag Ferrari-rijder Vettel aansluiten in de wetenschap dat de Duitse leider van de WK-stand op in goede staat verkerende ultrasofts reed.

"De safetycar reed zó langzaam, volgens mij om alle anderen aan te laten sluiten. Het was heel, heel moeilijk om mijn banden op temperatuur te houden, vooral omdat ik op een hardere band reed."

Hamilton was sowieso onder de indruk van wat zijn concurrent Vettel, die genoegen moest nemen met plaats twee, dit weekend liet zien op het circuit in België.

"Ferrari was heel snel en heel sterk. Niet alleen vandaag, maar het hele weekend. Ik had Sebastian steeds vlak achter me zitten. Gelukkig deed ik genoeg om aan de leiding te blijven."

Singapore

Hamilton denkt dat het volgende week bij de Grand Prix van Italië weer spannend zal worden, maar vreest Ferrari vooral in enkele andere races.

"Zoals daarna in Singapore, waar het veel aankomt op downforce. Ik denk dat Ferrari juist op dat gebied sneller is geworden."

In de strijd om de wereldtitel van 2017 leidt Vettel met nog acht races te gaan met 220 punten. Concurrent Hamilton is door zijn winst op Spa genaderd tot op zeven punten.