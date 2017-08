Jos Verstappen haalt uit naar Red Bull na deceptie zoon Max op Spa

"Dit is een heel bittere pil. Ze kunnen wel blijven zeggen dat het pech is, maar dat heeft er niets meer mee te maken", zei Jos Verstappen na de race op Spa, waarin zoon Max al na acht rondes uitviel door een motorprobleem.

De 45-jarige Limburger baalt van de manier waarop Red Bull niet voor het eerst dit seizoen met het probleem omgaat. "Het materiaal is gewoon niet goed, klaar. Zég dat dan gewoon tegen de pers, draai er niet omheen. Het is gewoon klote op deze manier."

"Ze moeten maar zelf weten hoe ze het aan gaan pakken, maar het gaat niet lang meer duren op deze manier. Dat voel ik wel aan. We moeten straks maar eens met de rest van het team gaan praten en kijken wat zij te zeggen hebben."

Voor Max Verstappen betekende de uitvalbeurt in zijn 'thuisrace' op Spa al de zesde teleurstelling dit seizoen. Eerder haalde hij ook in Bahrein, Spanje, Canada, Azerbeidzjan en Oostenrijk de finish niet.

Boos

Jos Verstappen merkte na de Belgische Formule 1-race dat zijn zoon niet met iedere vraag vanuit de media even goed kon omgaan, vooral door de in zijn ogen onjuiste vraagstelling.

"Max kreeg een vraag of hij niet te veel van zijn materiaal vergde en ik merkte aan hem dat hij zó boos werd. Dat geeft wel aan hoe het hem irriteert. Hij is gewoon echt boos", aldus de voormalig coureur, die in mei van dit jaar bij Red Bull aan de slag ging als talentscout.

"Het ligt echt niet aan hem. Hij remt misschien net een paar meter later, maar daarom gaat hij ook hard. Het is een raceauto. Mercedes en Ferrari gaan nog een seconde harder, maar waarom vallen zij dan niet uit?"

Fans

Verstappen senior zag ook dat zoon Max er moeite mee had dat hij uitviel voor het oog van de Nederlandse fans, die met tienduizenden waren afgereisd om hun landgenoot aan het werk te zien op Spa-Francorchamps.

"Hoeveel mensen waren er wel niet? Dat vreet wel aan hem. Hij weet ook dat de mensen allemaal in de file staan en veel geld betalen om te komen kijken. Natuurlijk had hij derde willen worden en het met de mensen willen vieren. Dit is extra moeilijk voor hem."

Over precies een week staat in Italië de dertiende race van het Formule 1-seizoen op het programma. Twee weken later volgt de Grand Prix van Singapore.