Ocon geeft na botsingen af op 'levensgevaarlijke' teamgenoot Perez

"Hij zette onze levens op het spel, voor niets", brieste de 20-jarige Fransman na afloop. De coureurs botsten twee keer in het rechte stuk richting Eau Rouge.

Al vroeg in de race duwde Perez zijn teamgenoot tegen de muur en na een ronde of dertig veroorzaakte de Mexicaan opnieuw een aanrijding, waarbij hij zelf zijn rechterachterband verloor.

"Hij bracht mijn leven in gevaar, met 300 kilometer per uur", foeterde Ocon, die beide keren ontsnapte aan een uitvalbeurt en uiteindelijk zelfs twee punten pakte door als negende te finishen in België.

Opzet

Dat hadden er veel meer kunnen zijn, vond Ocon. "Dat hij onze levens in gevaar bracht was één, dat hij ons veel punten heeft gekost was twee", aldus de Fransman.

Ocon vermoedt dat er opzet in het spel is bij de 27-jarige Perez. "Je mag van hem verwachten dat hij een professional is, maar dat heeft hij vandaag niet laten zien. Hij heeft dit nooit bij andere teamgenoten gedaan, ik heb geen idee waarom hij mij dit wel aandoet."

"Ik ga hem onder vier ogen spreken en eens flink de waarheid vertellen. Hij krijgt een kind, ik kan me niet voorstellen dat hij dood wil. Het is belachelijk", spuwde Ocon zijn gal.

Expres

Perez trok op zijn beurt maar deels het boetekleed aan. Hij erkende dat hij fout zat bij het eerste incident, maar wat betreft de tweede aanraking was hij zich van geen kwaad bewust.

"Ik schermde alleen maar mijn lijn af", reageerde Perez. "Ik heb niets gedaan dat ik bij een andere coureur niet zou doen. Iedereen zou dit gedaan hebben."

Over de eerste botsing was hij eerlijk: "Dat was mijn schuld, ik zag hem niet en daar wil ik me voor verontschuldigen. Maar hij heeft waarschijnlijk het idee dat ik het expres deed. Daarom raakte hij mij ook die tweede keer."

Perez erkende wel dat zijn verstandhouding met Ocon beter kan. De twee lagen eerder al met elkaar in de clinch na een incident in de Grand Prix van Azerbeidzjan. "Daar duwde hij mij tegen de muur."

"Daar is de spanning tussen ons ontstaan. Dit heb ik nog nooit eerder in mijn loopbaan meegemaakt. Hopelijk kunnen we dit achter ons laten en weer punten gaan pakken voor het team."