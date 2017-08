Gefrustreerde Verstappen: 'Ik hou dit niet lang meer vol'

Verstappen lag vijfde toen zijn motor het begaf. "Ongelooflijk, ik ben enorm teleurgesteld", zei hij bijna twee uur na de race, nadat hij onder meer met Renault had gesproken. Alain Prost bood namens de motorleverancier zijn excuses aan.

"We hebben het over de situatie gehad", zei Verstappen daarover. "Ze willen natuurlijk dat ik positief blijf en erin blijf geloven, maar vandaag heeft daar niet aan bijgedragen. Hij excuseerde zich namens Renault, maar daar schiet ik weinig mee op."

De Limburger viel eerder dit seizoen uit in de Grands Prix van Bahrein, Spanje, Canada, Azerbeidzjan en Oostenrijk. "Dit hou ik niet lang meer vol. Dat ik wel zal moeten? Ik moet helemaal niks", zei hij gefrustreerd.

"Voor een team van dit kaliber mag dit gewoon absoluut niet gebeuren. Als je weet waar het vandaan komt kan het opgelost worden, maar het is steeds iets anders. Het kan dus niet opgelost worden."

Grens

Verstappen is klaar met de situatie en hoopt tegen beter weten in dat er snel iets verandert. "Wat de alternatieven zijn? Dat weet ik niet, maar dat maakt me ook niet zoveel uit. Op deze manier doorgaan heeft geen zin. Het is lastig om positief te blijven, ik zit nu dicht bij een grens."

"Van jongs af aan heb ik dit meegemaakt. Bij het karten en in de Formule 3 ben ik ook heel vaak uitgevallen, maar dit is wel heel veel en zeker voor een topteam. Beschamend veel. Op Monza wordt het ook niks."

Schuldig

De jonge Red Bull-coureur voelde zich ook schuldig tegenover de Nederlandse fans, die met tienduizenden naar Spa waren afgereisd om hun held aan te moedigen. "Ze komen hiernaartoe en kopen dure tickets. Dan is het heel zuur dat ik vervolgens maar tot acht rondjes kom", zei hij.

"Ik word hier niet sterker van. Van races winnen wel, maar dat is op dit moment zeker niet aan de orde en dat zal ook nog wel even duren."

Over precies een week staat in Italië de dertiende Grand Prix van het seizoen op het programma. Twee weken later vestigt de Formule 1 zich in Singapore.