Fotoserie: Mick Schumacher rijdt ererondje op Spa in auto vader Michael

De zoon van de legendarische Formule 1-coureur eerde op die manier zijn vader, die 25 jaar geleden zijn eerste Grand Prix won in België. Hij reed zijn rondje in de Benetton Ford B194, waarin zijn vader voor het eerst wereldkampioen werd.

Michael Schumacher is met zeven wereldtitels en 91 gewonnen races de meest succesvolle coureur ooit in de Formule 1. Hij reed tussen 1991 en 2012 in totaal 308 Grands Prix in dienst van achtereenvolgens Benetton, Ferrari en Mercedes.

Bij een ski-ongeluk in 2013 raakte de nu 48-jarige Schumachter zwaargewond. Hij werd lange tijd in een kunstmatige coma gehouden en zou ernstig hersenletsel hebben overgehouden aan zijn crash. Verder is er weinig bekend over de huidige situatie van de Duitser.

Zoon Mick is bezig aan zijn debuutseizoen in de Formule 3. Zijn beste resultaat tot nu toe in de wagen van Prema Powerteam was een derde plaats op het Italiaanse circuit van Monza.