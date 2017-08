Vettel hoopt dat nieuw Ferrari-contract begin is van succesvolle periode

"Ik heb er niet over getwijfeld", zei de 30-jarige Duitser na de kwalificatie voor de Grand Prix van België, waarin hij de tweede tijd klokte, over zijn verbintenis tot en met 2020.

"We zijn met Ferrari op de goede weg, maar we zijn nog niet waar we willen zijn. Ik ben hier nog niet klaar."

Vettel, die vier keer wereldkampioen werd namens Red Bull Racing, wil bij Ferrari een voorbeeld nemen aan legende Michael Schumacher. Zijn landgenoot pakte zeven wereldtitels, waarvan vijf als Ferrari-rijder.

"Ik wil nog veel winnen in het rood. Michael won ook zijn meeste races in een rode auto, net als zijn kampioenschappen. Ik wil niet in zijn voetsporen treden, maar hij is zeker een inspiratie."

Geruchten

De laatste weken waren er geruchten dat Vettel aasde op een overstap naar Mercedes, maar volgens de Duitser waren die verhalen totale onzin. Wel gaf hij toe gesproken te hebben met andere teams, zij het op een onschuldige manier.

"Ik loop al een tijdje mee in het paddock en spreek inderdaad mensen, maar dat is verder niets bijzonders. Ik was al langer in gesprek met Ferrari en wilde graag blijven", aldus de leider in de WK-stand.

Vettel geniet ervan dat hij deel uitmaakt van het grote Ferrari, dat vijftien wereldtitels vierde in de Formule 1 en in 228 Grands Prix als eerste over de finish kwam.

"Ferrari is een groot team en dat besef je vooral als je in Maranello bent (waar de fabriek is gevestigd, red.). Dan zie je de passie waarmee alle Ferrari-mensen werken. Dat is uniek."

Raikkonen

Onlangs verlengde Vettels teamgenoot Kimi Raikkonen zijn aflopende Ferrari-contract al met een jaar. De Fin was zaterdag in de kwalificatie op het circuit van Spa-Francorchamps van grote waarde voor Vettel.

De Duitser kon even mee in de slipstream bij Raikkonen, waardoor hij tot zijn snelste ronde van 1.42,795 en de tweede tijd kwam. Volgens Vettel was de actie vooraf niet de bedoeling.

"Voor zover ik begreep maakte Kimi een foutje in zijn outlap, dus het was niet gepland. Ik denk dat hij gewoon een rode auto in zijn spiegel zag en dacht: ik neem hem op sleeptouw. Dat kwam me heel goed uit."

De Grand Prix van België begint zondag om 14.00 uur. Vettel staat naast Lewis Hamilton, die zijn 68e pole position pakte, op de voorste startrij. Max Verstappen is de nummer vijf op de grid.