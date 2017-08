Verstappen vindt dat zijn ronde meer had verdiend dan vijfde plek

"Mijn kwalificatie was een beetje zoals vorig jaar, dus ik ben heel tevreden", refereerde Verstappen aan zijn knappe tweede startplek van vorig jaar op Spa-Francorchamps.

"Het was gewoon een goede kwalificatie. Dit is ook een supercircuit om een kwalificatie op te rijden. Mijn ronde had meer dan de vijfde plek verdiend."

Verstappen bleef op het circuit van Spa-Francorchamps voor de achtste keer dit seizoen zijn teamgenoot Daniel Ricciardo voor: 1.43,380 om 1.43,863. Lewis Hamilton klokte met 1.42,553 de snelste tijd.

Hek

Tijdens de kwalificatie op het Belgische circuit viel het Verstappen op hoe de vele duizenden Oranjefans langs de baan met hem meeleven.

"Het is supermooi en heel bijzonder. Het mooiste vond ik vandaag Q3, toen ik vanuit de pits de baan op kwam. Iemand hing over het hek om me aan te moedigen. Dat vond ik mooi om te zien. De mensen hebben er iets voor over om hierheen te komen, maar krijgen er ook iets voor terug."

De 19-jarige Limburger hoopt de afgereisde supporters zondag te belonen met een mooie race, maar denkt niet dat er bij het uitblijven van regen een verrassing in zit op Spa-Francorchamps. Ferrari en vooral Mercedes domineerden zoals verwacht de kwalificatie.

"Het is eigenlijk het hele jaar al voorspelbaar. Als er niemand uitvalt, zal de race redelijk hetzelfde zijn als de kwalificatie", aldus Verstappen. "Alleen bij Mercedes en Ferrari kan het onderling nog wel eens verschillen."

Gridstraf

Verstappen keek na zijn kwalificatie op Spa ook al met een schuin oog naar de rest van het seizoen. De Red Bull-rijder kreeg op Spa zijn vierde verbrandingsmotor van het seizoen geïnstalleerd en zei te verwachten dat hem in één van de komende races een gridstraf te wachten staat.

"Die krijgen we nog, al wil ik het niet in Singapore, maar bij een circuit waar we langzamer zijn", doelde hij op één van de circuits die hem liggen. Wellicht kiest Red Bull ervoor om volgende week bij de Grand Prix van Italië al updates door te voeren. "Dat is inderdaad een circuit waar het logischer zou zijn", aldus Verstappen.

De eenmalig Grand Prix-winnaar verwacht niet dat hij in 2017 nog een zege kan boeken. "Ook op Singapore niet. Nu we hier acht tienden toegeven op de snelste tijd, denk ik niet dat we daar ineens magisch zullen zijn."

De Grand Prix van België begint zondag om 14.00 uur. Vorig jaar ging de winst naar Nico Rosberg, die na zijn uiteindelijk wereldtitel afscheid nam. Verstappen werd toen ondanks zijn tweede startplek elfde.