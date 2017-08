WK-leider Vettel tekent nieuw driejarig contract bij Ferrari

Vettel verruilde Red Bull Racing drie jaar geleden voor Ferrari. Met die Oostenrijkse equipe had hij jarenlang de Formule 1 gedomineerd. De Duitser was van 2010 tot en met 2013 vier keer op rij de beste in de koningsklasse van de autosport. Na een tegenvallend jaar verhuisde hij naar Ferrari.

De 30-jarige coureur gaat momenteel aan kop in de WK-stand. Het verschil met Mercedes-coureur Lewis Hamilton bedraagt veertien punten.

De Duitser won in de eerste helft van het seizoen vier races. Vettel was de beste in Australië, Bahrein, Monaco en Hongarije.

Vettel wilde de afgelopen maanden niet openlijk praten over mogelijke contractverlenging, naar eigen zeggen omdat hij zich volledig wilde focussen op de races. Aan de vooravond van de Grand Prix van België kwam hij echter al tot een akkoord met Ferrari.

Afgelopen week verlengde Ferrari ook al het contract van Kimi Raikkonen, met één jaar. De 37-jarige Fin vormt al sinds 2015 met Vettel het rijdersduo van de Italiaanse renstal.