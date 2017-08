Verstappen komt op Spa ook in laatste vrije training tot vierde tijd

Verstappen begon op supersofts en wisselde later naar ultrasofts. Op die laatste band klokte de Red Bull Racing-coureur 1.45,034. Raikkonen, die ook in de eerste vrije training de snelste was, noteerde in zijn beste ronde 1.43,916. Nooit was er iemand sneller op Spa.

De coureur van Ferrari was de enige die onder de 1.44 dook. Zijn teamgenoot Sebastian Vettel (1.44,113) en Mercedes-rijder Lewis Hamilton (1.44,114) slaagden daar niet in, maar bleven Verstappen wel voor.

Achter de coureur van Red Bull Racing, die onder toeziend oog van vele Nederlandse fans reed, zetten Valtteri Bottas (Mercedes, 1.45,230) en Verstappens teamgenoot Daniel Ricciardo (1.45,286) respectievelijk de vijfde en zesde tijd neer.

Jolyon Palmer (Renault), Sergio Perez (Force India), Carlos Sainz (Toro Rosso) en Fernando Alonso (McLaren) completeerden de top tien. Voor Toro Rosso-rijder Daniil Kvyat zat de training er met nog zo'n 25 minuten te gaan al op. De wagen van de Rus viel stil.

Regen

Vrijdag klokte Verstappen in zowel de eerste als tweede vrije training ook de vierde tijd. Later zaterdag, om 14.00 uur, staat de kwalificatie op het programma. Zondag begint de race om dezelfde tijd.

Tijdens de tweede vrije training van vrijdag begon het halverwege hard te regenen. Bij de race van zondag is er een kleine kans op regen, wat in het voordeel van Verstappen zou zijn.

Voor Stoffel Vandoorne (McLaren), Felipe Massa (Williams) en Sauber-coureurs Marcus Ericsson en Pascal Wehrlein staan straffen te wachten. Vandoorne moet op de startgrid liefst 65 plaatsen naar achteren omdat hij veel onderdelen in zijn motor heeft laten vervangen.

Massa werd bestraft voor een incident tijdens de laatste training. Hij moet op de startgrid vijf plaatsen naar achteren omdat hij niet genoeg van zijn gas ging terwijl er met een gele vlag werd gezwaaid. Beide Sauber-coureurs hebben net als Vandoorne onderdelen laten vervangen.

In de Belgische Grand Prix van vorig jaar ging de winst naar de latere wereldkampioen Nico Rosberg, die inmiddels gestopt is. Verstappen werd toen knap tweede in de kwalificatie, maar viel in de race terug naar een uiteindelijke elfde plek.