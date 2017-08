Renault-baas verwacht snel meer duidelijkheid over rentree Kubica

De Pool, die zijn loopbaan in 2011 moest beëindigen doordat hij bij een crash bijna zijn arm verloor, deed in de afgelopen maanden met succes enkele tests en lijkt toe te werken naar een terugkeer.

"We weten nog steeds niet precies hoe de toekomst van ons team en Robert eruitziet, maar dat zal duidelijk worden in de komende twee of drie weken", liet de 39-jarige Abiteboul weten vanaf Spa-Francorchamps, waar zondag de Belgische Grand Prix verreden wordt.

"Het is moeilijk om er een exacte datum aan te hangen en de regels rond de tests zijn ook ingewikkeld, maar dat houdt ons niet zomaar tegen. We wisten dat we tegen dingen aan zouden lopen.

"In de afgelopen maanden testte Kubica (32) op de circuits van Valencia en Paul Ricard in een oude wagen van Renault. In Hongarije reed hij onlangs in de auto van 2017 en ook dat ging hem goed af.

Voorzichtig

Abiteboul, die eerder al uitsloot dat Kubica dit jaar nog zijn rentree zou maken maar voor 2018 wel alle opties openhield, blijft voorzichtig als het gaat over een terugkeer van Kubica in de Formule 1.

"Ik wil niet voor m'n beurt spreken. Er moet nog veel gebeuren, wil Robert zijn rentree maken", aldus de Fransman, die bij Renault momenteel beschikt over Nico Hülkenberg en Jolyon Palmer.

"Natuurlijk willen we allemaal dat hij terugkeert, maar er hangt veel af van alle tests. Er zijn nog veel obstakels en ik wil er niet te veel over speculeren."

Kubica reed zijn laatste jaar als Fomule 1-coureur in dienst van Renault. Hij pake toen drie podiumplaatsen en werd uiteindelijk achtste in de WK-stand. In 2008 was hij het meest succesvol, want toen won hij de Grand Prix van Canada en werd hij vierde in de strijd om de wereldtitel.

Derde vrije training

Renault-rijders Hülkenberg en Palmer beginnen zaterdag net als alle andere coureurs om 11.00 uur een de derde vrije training op het circuit van Spa. Later op de dag, om 14.00 uur, staat de kwalificatie op het programma.

Zondag begint de race eveneens om 14.00 uur. Vorig jaar ging de zege naar de inmiddels gestopte Nico Rosberg. Max Verstappen startte toen als tweede, maar werd mede door teleurstellende eerste meters slechts elfde.