Verstappen verwacht na vrije trainingen vijfde of zesde plek in kwalificatie

Verstappen, die net als de meeste coureurs op supersofts begon en later wisselde naar ultrasofts, noteerde in zijn Red Bull een tijd van 1.45,225. Hamilton (Mercedes) ging rond in 1.44,753.

Ferrari-rijder Kimi Raikkonen (1.45,015) en Valtteri Bottas van Mercedes (1.45,180) waren de nummers twee en drie.

De training op het circuit van Spa begon nog droog, maar halverwege ging het flink regenen. De meeste coureurs hielden het daardoor ruim voor het einde van de oefensessie al voor gezien.

De top tien in België werd gecompleteerd door Sebastian Vettel (Ferrari, 1.45,235), Daniel Ricciardo (Red Bull Racing, 1.46,072), Nico Hülkenberg (Renault, 1.46,441), Esteban Ocon (Force India, 1.46,473), Carlos Sainz (Toro Rosso, 1.46,561) en Jolyon Palmer (Renault, 1.46,670).

'Vijfde of zesde'

Eerder op de dag klokte Verstappen tijdens de eerste vrije training, waarbij het wel droog was, eveneens de vierde tijd (1.46,302). Ferrari-rijder Raikkonen was toen met een ronde van 1.45,502 de snelste.

"Het ging vandaag best goed", analyseert Verstappen tegenover Verstappen.nl. "De balans van de auto was prima. Het kan natuurlijk altijd beter, maar we zaten er niet ver vanaf", doelt hij op de dominante auto's van Ferrari en Mercedes.

Zaterdag staan de derde vrije training en de kwalificatie op het programma. De race, waarbij regen in het voordeel van Verstappen zou zijn, begint zondag om 14.00 uur.

Hoewel hij goed te spreken was over zijn eerste twee trainingssessies heeft Verstappen niet de illusie dat hij een plekje op de eerste startrij kan bemachtigen in de kwalificatie. "Normaal gesproken zijn we dan weer het derde team, omdat de eerste twee teams hun vermogen kunnen opschroeven."

"Het ziet er niet naar uit dat het gaat regenen, dus dan staan we vijfde of zesde. Ik hoop zeker op regen, dat is natuurlijk beter voor ons. Daar ziet het nu niet naar uit, maar je weet het nooit op Spa."

Rosberg

Vorig jaar werd de Grand Prix van België gewonnen door de inmiddels gestopte Nico Rosberg. Verstappen finishte toen als elfde.

Vettel gaat nog altijd aan de leiding in de WK-stand. De viervoudig wereldkampioen heeft 202 punten. Hamilton heeft 188 punten en is de nummer twee. Bottas (169 punten) staat derde. Verstappen is met 67 punten de nummer zes.