Ricciardo wijt fouten Verstappen bij agressieve starts aan jeugdigheid

De pas 19-jarige Verstappen was sinds zijn entree in de Formule 1 al meerdere keren vlak na de start van een Grand Prix betrokken bij een incident.

Eind juli raakte hij uitgerekend de auto van Ricciardo, die daardoor al vroeg de strijd moest staken in Hongarije. Daarop haalde de Australiër over de boordradio flink uit naar zijn Nederlandse teamgenoot.

"Ik denk dat zijn agressieve manier van racen in de eerste ronde op termijn wel gladgestreken wordt", zegt Ricciardo, die de excuses van Verstappen na hun aanvaring op de Hungaroring aanvaarde, tegen Motorsport.com.

Zwakte

Vorig jaar was Verstappen op zijn 'thuisrace' op Spa-Francorchamps betrokken bij een incident met de Ferrari's van Sebastian Vettel en Kimi Raikkonen. De Limburger kreeg toen zelfs een berisping van wedstrijdleider Charlie Whiting van de FIA.

"Hij begon toen natuurlijk op de voorste startrij, maar had geen al te beste start", herinnert Ricciardo zich. "Toen dacht hij: ik ga dat meteen goedmaken. Er was wel een gaatje aan de binnenkant, maar hij had kunnen weten dat het krap zou worden."

"Dat was natuurlijk niet de eerste keer dat hij dat deed, maar of dat een zwakte van hem is, weet ik niet. Ik verwacht alleen wel dat het na verloop van tijd uit zijn manier van racen verdwijnt en dat het jeugdigheid is."

Geldingsdrang

Riccardo wil zijn teamgenoot echter niet de les lezen en benadrukt dat Verstappen niet de enige coureur van zijn generatie is die er een agressieve rijstijl op nahoudt. "Het lijkt wel of ze meteen volle bak gaan en naam willen maken, terwijl ik in mijn tijd juist het tegenovergestelde deed."

"Ik durf niet te zeggen of de jonge coureurs van nu zich bewust meteen willen laten gelden. Het lijkt wel een trend, maar ze zijn tegenwoordig ook pas 17 of 18 jaar. Misschien verandert er iets naarmate ze ouder en volwassener worden."