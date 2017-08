Vandoorne hoopt in toekomst op meer Belgische fans op Spa-Francorchamps

De race wordt ook dit jaar vooral gekenmerkt door de aanwezigheid van duizenden Nederlandse supporters, die de Grand Prix vlak over de grens benutten om Max Verstappen in actie te zien.

"Maar Max en ik zitten in een compleet andere situatie", constateert de 25-jarige Vandoorne, die zondag de eerste Belg is die op Spa-Francorchamps racet sinds Jérôme d'Ambrosio in 2011.

"Max gaat al een tijdje mee in de Formule 1 en heeft hier en daar wat succes geboekt. Ik rijd pas een halfjaar rond en heb nog nauwelijks voor de punten gereden. Hopelijk zijn ook de Belgen hier met veel fans als ik echt ga meedoen vooraan."

Strijden om de voorste plaatsen zal zondag op Spa in ieder geval niet gebeuren, want door een gridstraf start de Belg achteraan. "Dat is onvermijdelijk, iedere update geeft nu eenmaal een gridstraf", relativeert hij. "Het is jammer, maar ik heb er vertrouwen in dat er met behulp van het weer veel mogelijk is."

Alonso

Vandoorne maakte vorig jaar tijdens de Grand Prix van Bahrein zijn debuut in de Formule 1. In zijn enige race van 2016 pakte de McLaren-coureur direct een punt. Dit jaar veroverde hij tot dusver alleen in Hongarije een punt. Doordat ook teamgenoot Fernando Alonso in 2017 amper punten pakte, beleeft McLaren vooralsnog een slecht seizoen.

"Het was voor ons geen geweldige start, maar later ging het beter", haalt Vandoorne echter het positieve eruit. "We voelen ons nu comfortabeler in de auto, die beter bij mijn manier van rijden past. De laatste races voor de zomer verliepen positief, voor zowel mij als Fernando."

Dat McLaren vertrouwen in Vandoorne heeft blijkt uit het feit dat het Britse team woensdag bekendmaakte dat hij ook volgend seizoen verzekerd is van een stoeltje. Voor Vandoorne kwam die beslissing niet als een verrassing.

"Er is nooit twijfel geweest. Het team heeft altijd achter me gestaan in de moeilijke tijden en ze weten wat ik kan. Het is goed om te zien dat ze met mij de toekomst in willen."

Vrijdag staan in België de eerste twee vrije trainingen op het programma, waarna zaterdag de derde training en de kwalificatie volgen. De race op Spa-Francorchamps begint zondag om 14.00 uur.