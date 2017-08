Raikkonen: 'Heb het nog in me om races te winnen en kampioen te worden'

"Ik heb bijgetekend omdat ik gewoon van racen houd. Als ik voelde dat ik niet meer snel genoeg was en niet meer blij met mezelf zou zijn, had ik niet verlengd", zei hij donderdag op het circuit van Spa-Francorchamps.

Raikkonen werd in 2007 wereldkampioen en won in 2013 in Australië voor het laatst een Grand Prix, maar de routinier blijft erin geloven dat hij mee kan doen om de prijzen.

"Ik heb het nog in me om races te winnen en een wereldtitel te pakken. Als ik dat gevoel niet had, was ik de eerste die had besloten om iets anders te gaan doen."

Vettel

In de wandelgangen werd gefluisterd dat Ferrari het contract van Raikkonen vooral verlengde doordat de Scandinaviër goed samenwerkt met teamgenoot Sebastian Vettel. Raikkonen wil daar weinig over kwijt.

"Wat de beweegredenen van Ferrari zijn? Dat moet je aan hen vragen. Wat iedereen verder denkt maakt me niets uit. Wat kan ik er meer over zeggen?", aldus 'The Iceman', die dit seizoen vier keer op het podium stond.

"Sebastien is een geweldige teamgenoot. We gaan goed met elkaar om en hopelijk blijft alles zoals het is."

Viervoudig wereldkampioen Vettel strijdt dit seizoen om zijn vijfde wereldtitel. De Duitser leidt in de WK-stand en heeft veertien punten voorsprong op Mercedes-coureur Lewis Hamilton. Raikkonen staat vijfde met 116 punten.

Vrijdag werken Raikkonen en de overige coureurs op de baan van Spa de eerste twee vrije trainingen af richting de Belgische Grand Prix, waarna zaterdag de derde training en de kwalificatie volgen. De race begint zondag om 14.00 uur.