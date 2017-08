Verstappen ziet vele Oranjefans op Spa als 'positieve druk'

"Maar ik zie het als positieve druk", zei de 19-jarige Limburger donderdag op de persconferentie in aanloop naar de Belgische Grand Prix, die zondag verreden wordt.

"Het is alleen maar mooi, vooral als je ze ziet juichen als je bijvoorbeeld over de streep komt na de kwalificatie. Dat was vorig jaar gelukkig het geval."

Verstappen doelde daarbij op zijn tweede plaats in de kwalificatie op de baan van Spa. In de race werd hij uiteindelijk elfde in 2016.

De huidige nummer zes in de WK-stand vreest dat een evenaring van die goede kwalificatie er niet in zit. "Het wordt moeilijker, maar je weet het nooit. Het wordt in ieder geval heel speciaal met de aanwezigheid van al die Nederlandse fans."

Ricciardo

Tijdens de laatste race voor de zomerstop, bij de Grand Prix van Hongarije, tikte Verstappen zijn Red Bull-teamgenoot Daniel Ricciardo van de baan.

Dat leidde tot woede bij de Australiër, maar volgens Verstappen is het voorval geen issue meer voor de race in België. "Direct na de race hebben we gesproken en de lucht geklaard. We zijn coureurs en strijden niet om het kampioenschap. We gaan gewoon verder."

Van een kleine motorupdate moet volgens Verstappen in België niet teveel verwacht worden. "Het gaat slechts om finetuning. Ik verwacht dus geen wonderen", aldus de eenmalig Grand Prix-winnaar.

2018

Ondanks de wat tegenvallende eerste seizoenshelft kijkt Verstappen uit naar het tweede deel van het jaar, waarin hij door goede prestaties al de basis wil leggen voor 2018.

"Na de mindere eerste seizoenshelft hoef ik me bijvoorbeeld niet bezig te houden met de wereldtitel. Ik moet nu gewoon ieder weekend mijn uiterste best doen om dichter bij de topteams te komen", stelt de Nederlander. "Hopelijk brengt dat ons ook in een betere positie voor volgend jaar."

Vrijdag staan op het circuit van Spa-Francorchamps de eerste twee vrije trainingen op het programma, waarna zaterdag de derde training en de kwalificatie volgen. De race begint zondag om 14.00 uur.