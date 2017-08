Vandoorne krijgt gridstraf van 35 plaatsen voor 'thuisrace' op Spa

"Het is onvermijdelijk, iedere update geeft nu eenmaal een gridstraf", zei de 25-jarige Vandoorne donderdag op de persconferentie voor de Grand Prix van België. "Het is jammer, maar ik heb er vertrouwen in dat er met behulp van het weer veel mogelijk is in de race."

Honda, de motorenleverancier van het Britse team, heeft de motor van Vandoorne de laatste maanden flink doorontwikkeld en wil de nieuwe krachtbron graag introduceren voor de races op de snelle circuits van Spa en Monza.

Vandoorne heeft dit seizoen al te vaak van krachtbron gewisseld, waardoor hem een gridstraf van 35 plaatsen te wachten staat, uitgerekend op zijn thuiscircuit.

Het is de bedoeling dat Vandoorne de nieuwe motor komend weekend in de Belgische Ardennen test. Als dat bevalt, zou hij er ook volgende week weer gebruik van kunnen maken bij de Grand Prix van Italië.

2018

Woensdag maakte McLaren-Honda nog bekend dat Vandoorne ook in 2018 verzekerd is van een stoeltje. "Zoals alle rookies heeft hij veel moeten leren in zijn eerste seizoen, maar we hebben veel vertrouwen in hem. Hij wordt beter en beter", verklaarde teambaas Eric Boullier.

Vandoorne debuteert zondag voor eigen publiek op Spa. Hij pakte eind juli in Hongarije bij de laatste Grand Prix voor de zomerstop pas zijn eerste WK-punt van het seizoen met een tiende plaats.

Daarmee staat de Vlaming achttiende in het klassement. Hij blijft alleen Jolyon Palmer (Renault) en Sauber-coureur Marcus Ericsson (beiden nul punten) voor in de WK-stand.