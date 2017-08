Belg Vandoorne heeft ook in 2018 stoeltje bij McLaren

"Toen we aan het eind van 2016 bekendmaakten dat Stoffel een van onze twee coureurs zou zijn in 2017, meldden we ook dat het ons plan was dat hij meerdere jaren voor ons zou racen", zegt teambaas Eric Boullier woensdag op de site van McLaren.

"Dat plan is niet veranderd en daarom ben ik heel blij dat we kunnen bevestigen dat Stoffel ook volgend jaar voor ons zal racen. Zoals alle rookies heeft hij veel moeten leren in zijn eerste seizoen, maar we hebben veel vertrouwen in hem. Hij wordt beter en beter."

Vandoorne is "ontzettend blij" dat hij duidelijkheid heeft. "Daardoor kan ik me in de tweede helft van het seizoen volledig focussen op mijn taak om het meeste uit de auto te halen."

Debuutseizoen

Vandoorne is bezig aan zijn debuutseizoen in de Formule 1. De 25-jarige Vlaming, die de ervaren Jenson Button opvolgde, kent net als McLaren een lastig jaar. De GP2-kampioen van 2015 pakte eind juli in Hongarije bij de laatste Grand Prix voor de zomerstop pas zijn eerste WK-punt met een tiende plaats.

Daarmee staat Vandoorne achttiende in de WK-stand. Alleen Jolyon Palmer (Renault) en Marcus Ericsson (Sauber) staan onder hem met nul punten.

Fernando Alonso, de andere coureur bij McLaren, heeft tien punten na elf races. De Spanjaard, tweevoudig wereldkampioen, heeft een aflopend contract bij de Britse renstal en heeft aangekondigd pas tegen het einde van het seizoen een beslissing te nemen over zijn toekomst.

Het Formule 1-seizoen gaat zondag verder met de Grand Prix van België op het circuit van Spa-Francorchamps.