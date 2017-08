Alles over GP België: 'Oranjefans zorgen niet voor druk bij Verstappen'

Het circuit in België staat sinds 2007 onafgebroken op de agenda. De laatste twee jaar leverde dat succes op voor Mercedes met overwinningen van Nico Rosberg en Lewis Hamilton. Ferrari won voor het laatst in 2009 in België, maar de huidige WK-leider Sebastian Vettel was in 2011 en 2013 wel de snelste in een Red Bull.

Verstappen vertrok vorig jaar als tweede op Spa, maar de Nederlander kwam in de race niet verder dan plek elf. Hij kwam in botsing met Kimi Raikkonen en moest al na de eerste bocht de pits in.

In België kan Verstappen rekenen op de steun van veel Nederlandse fans. In 2016 waren er ongeveer 50.000 Nederlanders aanwezig om de Limburger aan te moedigen. "Ik kan niet wachten om weer op Spa te racen. Ik houd echt van deze baan en het is leuk om al die Oranjefans te zien op de tribunes", zei Verstappen eerder deze week.

Circuit: Spa-Francorchamps

Aantal ronden: 44

Lengte circuit: 7,004 km

Aantal bochten: 20

Recordwinnaar: Michael Schumacher: 6 (1992, 1995, 1996, 1997, 2001, 2002)

Ronderecord: Sebastian Vettel (Red Bull, 2009) 1.47,308

Laatste vijf winnaars:

2016: Nico Rosberg (Mercedes)

2015: Lewis Hamilton (Mercedes)

2014: Daniel Ricciardo (Red Bull)

2013: Sebastian Vettel (Ferrari)

2012: Jenson Button (McLaren)

De top tien van vorig jaar:

1. Nico Rosberg (Mercedes) 1.44.51,058

2. Daniel Ricciardo (Red Bull) +14,113

3. Lewis Hamilton (Mercedes) +27,634

4. Nico Hulkenberg (Force India) +35,907

5. Sergio Perez (Force India) +40,660

6. Sebastian Vettel (Ferrari) +45,394

7. Fernando Alonso (McLaren) +59,445

8. Valtteri Bottas (Williams) +1.00,151

9. Kimi Raikkonen (Ferrari) +1.01,109

10. Felipe Massa (Williams) +1.05,873

Voormalig Formule 1-coureur Giedo van der Garde kijkt uit naar de race van zondag. "Spa is een van de gaafste circuits op de kalender. Er zit eigenlijk alles in. Op dit circuit onderscheiden de grote mannen zich van de jongetjes. Het is echt geweldig om op dit circuit te rijden."

"Ik denk dat het best een spannende race kan worden. Het ligt ook een beetje aan wat het weer gaat doen. Het kan weleens spoken op Spa. Dan is het circuit aan de ene kant nat en aan de andere kant droog. Het ziet er tot dusver naar uit dat het een beetje gaat regenen."

"Het zal vooraan wel gaan tussen Ferrari en Mercedes. Als het regent, is dat goed voor Verstappen en kan hij meedoen voor het podium. Als het droog blijft en er gebeurt niets geks, dan zal Red Bull het lastig krijgen."

"Als Verstappen eenmaal in de auto rijdt, zal hij niet veel merken van alle sfeer op de tribunes. Je ziet wel veel oranje, maar je bent daar niet veel mee bezig. Maar ik denk wel dat hij veel energie krijgt bij de parade voor de race. Het is natuurlijk bijzonder om voor zoveel Nederlanders een race te rijden."

"Ik denk niet dat al die Nederlanders voor meer druk zorgen bij Verstappen. Ik denk dat hij daar relaxed mee omgaat. Hij is koel genoeg en weet wat hij moet doen om een goede race te rijden."

“Het kan weleens spoken op Spa” Giedo van der Garde

"Ik denk dat Vettel uiteindelijk wereldkampioen wordt. Hij is gedreven. Hij had in de laatste race in Hongarije wat problemen met zijn stuur, maar won uiteindelijk wel. Ik denk ook dat een team als Ferrari er bovenop zit. Ze staan er goed voor en moeten het nu afmaken."

"Het is ook een goede zet dat ze het contract van Kimi Raikkonen hebben verlengd. Hij doet het goed dit seizoen, zit er beter bij dan de afgelopen jaren. Dat komt denk ik door de regelveranderingen. Hij is een constante tweede rijder. Ferrari moet wel goed gaan kijken wat ze na 2018 gaan doen. Verstappen zou dan een goede optie kunnen zijn."

Programma (Nederlandse tijd)

Vrijdag 25 augustus

10.00 uur-11.30 uur: Eerste vrije training

14.00 uur-15.30 uur: Tweede vrije training

Zaterdag 26 augustus

11.00 uur-12.00 uur: Derde vrije training

14.00 uur-15.00 uur: Kwalificatie

Zondag 27 augustus

14.00 uur: Race

Tussenstanden wereldkampioenschap

Coureurs:

1. Sebastian Vettel (Ferrari, 202 punten)

2. Lewis Hamilton (Mercedes, 188 punten)

3. Valtteri Bottas (Mercedes, 169 punten)

4. Daniel Ricciardo (Red Bull, 117 punten)

5. Kimi Raikkonen (Ferrari, 116 punten)

6. Max Verstappen (Red Bull, 67 punten)

7. Sergio Perez (Force India, 56 punten)

8. Esteban Ocon (Force India, 45 punten)

9. Carlos Sainz (Toro Rosso, 35 punten)

10. Niko Hulkenberg (Renault, 26 punten)

Constructeurs:

1. Mercedes (357 punten)

2. Ferrari (318 punten)

3. Red Bull (184 punten)

4. Force India (101 punten)

5. Williams (41 punten)

6. Toro Rosso (39 punten)

7. Haas (29 punten)

8. Renault (26 punten)

9. McLaren Honda (11 punten)

10. Sauber (5 punten)

Volgende race: GP van Italië, 3 september, Monza