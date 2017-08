Raikkonen (37) verlengt contract bij Ferrari tot eind 2018

Raikkonen staat momenteel vijfde in de WK-stand met 116 punten. Zijn ploeggenoot Sebastian Vettel voert na elf van de twintig races de ranglijst aan met 202 punten. De verbintenis van de Duitser bij Ferrari loopt aan het eind van dit jaar af.

Raikkonen debuteerde in 2001 bij Sauber in de koningsklasse van de autosport. Via McLaren kwam hij in 2007 bij Ferrari terecht. In 2010 en 2011 reed de Fin in het World Rally Championship, waarna hij in 2012 bij Lotus terugkeerde in de Formule 1. In 2014 tekende hij opnieuw bij Ferrari, waar hij Felipe Massa opvolgde.

In zijn lange carrière won Raikkonen twintig van zijn 264 races. In 2007 werd hij wereldkampioen. Zijn laatste Grand Prix-zege dateert al van 2013, toen hij de snelste was in Australië.

Podium

Dit jaar stond Raikkonen viermaal op het podium. In Monaco en Hongarije werd hij tweede achter Vettel. In Rusland en Groot-Brittannië legde hij beslag op de derde plek.

Raikkonen is een van de meest ervaren coureurs in de geschiedenis van de Formule 1. Alleen Rubens Barichello (326), Jenson Button (309), Michael Schumacher (308) en Fernando Alonso (284) reden meer Grands Prix.

Raikkonen is bij lange na niet de oudste rijder ooit in de Formule 1. Dat record staat op naam van de Monegask Louis Chiron die in 1955 55 jaar oud was toen hij aan de Grand Prix in Monaco deelnam.