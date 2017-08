Verstappen denkt dat favoriete baan Spa met nieuwe auto's 'nog uitdagender' is

"Dit jaar zal het nog sneller gaan dan voorheen met de nieuwe bolides. Dat maakt het zeker nog uitdagender", zegt Verstappen op de website van Red Bull.

"Je moet hier alles op orde hebben, maar als dat lukt en je rijdt een goede ronde dan is dat erg bevredigend", aldus de 19-jarige Limburger.

"Er is een goede flow met enkele snelle bochten. Het mooiste deel van het circuit is uiteraard Eau Rouge, waar je in een bocht heuvelop rijdt."

Op de Eau Rouge heeft Verstappen vaak het idee dat de auto bijna de lucht in schiet. "Met de moderne Formule 1-wagens is het makkelijk om hier vol gas te rijden. Het is erg mooi als de onderkant van de wagen eerst het asfalt raakt en daarna erg licht wordt op de top van de heuvel."

Oranjefans

De Formule 1 maakt op Spa-Francorchamps zijn terugkeer na een vier weken durende zomerstop. Verstappen pakte in de laatste race in Hongarije de vijfde plaats.

Vorig jaar mocht de jonge Nederlander in België voor het eerst in zijn carrière op de eerste startrij beginnen. Hij kon zijn tweede startplek niet omzetten in WK-punten, want in de race werd de coureur van Red Bull elfde.

"Ik kan niet wachten om weer op Spa te racen. Ik houd echt van deze baan en het is leuk om al die Oranjefans te zien op de tribunes."

"Het voelt voor mij echt als een thuis-Grand Prix. Het is dicht bij de grens en momenteel is er geen Nederlandse GP. Ook vorig jaar waren er veel Nederlandse vlaggen en oranje shirts. Dat was erg cool en maakte het extra speciaal."

Monza

Verstappen kijkt ook al vooruit naar de Grand Prix van Italië op het circuit van Monza een week later. "Het is niet de beste baan voor ons team, omdat we niet de hoogste topsnelheid hebben. Maar de sfeer met de gepassioneerde fans daar is altijd mooi."

De eerste trainingen voor de Grand Prix van België zijn op vrijdag. Zaterdag om 14.00 uur start de kwalificatie en een dag later begint op hetzelfde tijdstip de race.