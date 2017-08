Verstappen wil pas na 2018 nadenken over toekomst bij Red Bull

"Ik heb altijd gezegd dat er geen reden is om te vertrekken als ik een competitieve auto heb", verduidelijk Verstappen maandag tegen Motorsport.com.

"Op het moment staan we niet waar we willen staan, maar dat betekent nog niet dat je gelijk de handdoek in de ring moet werpen. Het is dan zaak om hard aan de slag te gaan."

Verstappen promoveerde ruim een jaar geleden van Toro Rosso naar Red Bull en beschikt bij de Oostenrijkse renstal over minder goed materiaal dan Ferrari en Mercedes.

Hij erkent wel dat zijn geduld niet oneindig is. "Na twee of drie jaar zonder verbetering zou het een ander verhaal worden. We zijn hard aan het werk om ons te verbeteren. Na volgend jaar zullen we wel zien wat er in de toekomst gebeurt."

Bochten

De eenmalig Grand Prix-winnaar baalt ervan dat zijn auto met name op circuits met minder bochten tekort schiet ten opzichte van de topteams.

"Op circuits met niet al te veel rechte stukken zitten we redelijk dicht bij Ferrari en Mercedes", aldus de Limburger. "Dan is het verschil ongeveer drie tienden."

"Maar als er een paar lange rechte stukken zijn, dan zitten we er iets verder vanaf. Dus ik weet nog niet wat we van de komende races kunnen verwachten. Ik denk dat het vrij moeilijk wordt om de strijd met ze aan te binden."

Verstappen doelt daarbij op de komende Grands Prix in België (zondag) en Italië (3 september). Zowel het circuit van Spa-Francorchamps als Monza bevat een zeer lang recht stuk.

Mercedes

De Red Bull-rijder denkt dat Mercedes-rijders Lewis Hamilton en Valtteri Bottas bij de komende race in België om die reden onderling zullen uitmaken wie de race wint.

"Tussen Ferrari en Mercedes verandert het ook elk weekend. Ik verwacht dat Mercedes wel heel sterk zal zijn in Spa. Over het geheel genomen hebben zij nog steeds de beste motor van het veld. Maar het zit zeer dicht bij elkaar."

"We blijven doorontwikkelen, maar dat doet elk team natuurlijk, dus we moeten ervoor zorgen dat we dit een beetje sneller en beter doen dan de anderen. Op het gebied van de motor zit er niet veel meer aan te komen vergeleken met de andere teams, dus het is zaak dat we met de auto de juiste kant op gaan."

Verstappen is de huidge nummer zes in de WK-stand met 67 punten. Ferrari-rijder Sebastian Vettel leidt met 202 punten, voor Hamilton (188) en Bottas (169). Na de races in België en Italië volgen nog de Grands Prix van Singapore, Maleisië, Japan, de Verenigde Staten, Mexico, Brazilië en Abu Dhabi.