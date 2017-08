'Red Bull moet Ferrari aftroeven in tweede seizoenshelft'

"We willen ze voorblijven of op z'n minst bijblijven", aldus de teambaas van Max Verstappen tegenover Motorsport.

Red Bull staat na de eerste elf races van het jaar op de derde plaats in het constructeurskampioenschap. Het gat met Mercedes en Ferrari bedraagt al 173 en 134 punten.



"Ik denk dat de achterstand op Mercedes en Ferrari in het wereldkampioenschap te groot is geworden", geeft Horner eerlijk toe. "Maar het zou geweldig zijn als we in de tweede helft van het seizoen beter presteren dan Ferrari."

"We willen de rest van het jaar weer een aantal keer meedoen om de hogere podiumplaatsen. Dat is in mijn ogen een realistisch doel."

Progressie

Horner kijkt met veel vertrouwen uit naar de negen resterende races. "Ik denk dat we in de goede richting gaan. We hebben sinds de Grand Prix van Barcelona eigenlijk constant progressie geboekt. Dat is positief. Ik denk dat we deze lijn tot het einde van het seizoen kunnen doortrekken."



Naast het constructeurskampioenschap speelt Red Bull in het rijdersklassement dit seizoen geen rol van betekenis. Sebastian Vettel van Ferrari gaat met 202 punten aan de leiding.

Mercedes-coureur Lewis Hamilton volgt op veertien punten (188). Red Bull-rijders Daniel Ricciardo en Verstappen staan met respectievelijk 117 en 67 punten op een vierde en zesde plek.

Het Formule 1-kampioenschap ligt stil vanwege de zomerstop. Op 27 augustus wordt het seizoen hervat met de Grand Prix van België.