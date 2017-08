Ferrari-coureur Raikkonen vindt dat hij nog snel genoeg is voor de top

Raikkonen bezet momenteel de vijfde plaats in de WK-stand en heeft liefst 86 punten minder dan zijn teamgenoot Sebastian Vettel, de leider in het klassement. De 37-jarige Fin wijt zijn matige resultaten aan onverziene omstandigheden.

"Ik wil me het liefst altijd voorin begeven en races winnen, maar er zijn wat dingen gebeurd waar ik de prijs voor heb moeten betalen", zegt Raikkonen tegen Autosport. "Wat betreft snelheid zit het wel goed, daar hoef ik me geen zorgen over te maken. Het is nu een kwestie van puzzelstukjes in elkaar laten passen."

Het puntenaantal van Raikkonen is op dit moment iets hoger dan vorig jaar op dit moment van het seizoen (116 om 114). De Fin, die in 2007 voor de eerste en vooralsnog laatste keer wereldkampioen werd, stond bovendien voor het eerst sinds 2008 op pole position door in mei de kwalificatie voor de Grand Prix van Monaco als snelste af te sluiten.

Zijn laatste zege in een Grand Prix dateert echter nog van 2013 en van de elf races tot nu toe stond hij slechts vier keer op het podium.

Toekomst

Zijn teleurstellende resultaten in 2017 kwamen Raikkonen al op kritiek te staan van Ferrari-teambaas Sergio Marchionne, die in mei zijn vraagtekens zette achter de rijstijl van de Fin.

Hoewel de Italiaanse renstal naar verluidt verder wil met zowel Vettel als Raikkonen, houdt laatstgenoemde nog in het midden hoe zijn toekomst eruit ziet. "Het moet blijken of mijn huidige resultaten genoeg zijn", zegt Raikkonen. "Het team weet wat ik wil. Uiteindelijk moet Ferrari beslissen wat het beste is voor het team."

Raikkonen wil alleen in de Formule 1 actief blijven als hij mee kan doen in de top. "Ik wil het gewoon goed doen. Wat betreft snelheid kan ik dat niveau aan, maar dat is niet genoeg als al het andere niet goed gaat."

Het Formule 1-seizoen ligt op dit moment stil vanwege de zomerstop, maar wordt op 27 augustus vervolgd met de Grand Prix van België.