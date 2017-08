Alonso: 'Persoonlijk draai ik een heel, heel goed seizoen'

"Als team kunnen we niet blij zijn met het seizoen tot dusver", aldus Alonso tegen Motorsport.com. "Maar persoonlijk is het een heel, heel goed seizoen voor mij."

De 36-jarige Spanjaard voelt zich door de regelveranderingen dit jaar in de Formule 1 een stuk beter thuis in zijn bredere en snellere auto. "Ik kan mijn eigen rijstijl weer hanteren en daardoor heb ik het gevoel dat ik een stuk beter rijd en me meer kan mengen in de strijd op het circuit dan de afgelopen jaren."

Alonso, die een aflopend contract heeft bij McLaren, viel dit seizoen al zes keer uit doordat er opnieuw veel problemen zijn met de Honda-motoren. De wereldkampioen van 2005 en 2006 toonde echter ook een aantal keer zijn grote talent.

Hij eindigde in de laatste vier Grands Prix voor de zomerstop twee keer in de punten met een negende plek in Azerbeidzjan en een zesde plaats in Hongarije. Met tien punten staat Alonso vijftiende in de WK-stand.

Indy 500

Bovendien genoot Alonso in mei van zijn debuut in de beroemde Indy 500 in Amerika. De McLaren-coureur maakte indruk in de trainingen en de race, maar viel met nog twintig van de tweehonderd rondes uit wegens een kapotte Honda-motor.

"De Indy 500 was een mooie ervaring", zegt Alonso. "Al met al heb ik dus een fantastisch eerste deel van het seizoen gehad."

Het Formule 1-seizoen gaat op 27 augustus verder met de Grand Prix van België op het circuit van Spa-Francorchamps.