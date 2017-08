Massa (36) ziet geen reden om in 2018 te stoppen met Formule 1

Na vorig seizoen besloot Massa aanvankelijk om zijn carrière te beëindigen, maar hij kwam daar later op terug en bleef na het vertrek van Valtteri Bottas naar Mercedes alsnog bij Williams.

De Braziliaan heeft geen spijt van die keuze. "Ik voel me goed over de manier waarop ik rijd, de manier waarop ik de auto aanvoel en alles daaromheen", zegt Massa maandag in gesprek met Motorsport.com. "Ik zie geen reden om niet in de Formule 1 actief te blijven, maar we zullen zien wat er gebeurt."

Massa, die in zowel 2006 (derde) als 2008 (tweede) op het podium eindigde in het eindklassement, bezet momenteel met 23 punten de elfde plaats in de WK-stand.

De elfvoudig racewinnaar kende dit seizoen zijn beste prestatie in Australië en Bahrein. In beide Grands Prix werd hij zesde. In Azerbeidzjan leek hij eind juni op weg naar een podiumplek, totdat hij uitviel.

"Ik race nu veel meer ontspannen dan voorheen en ik ben blij met mijn prestaties", aldus Massa. "Helaas had ik in een aantal races wat pech, maar ik geniet."

Lowe

Ook als het aan Williams-directeur Paddy Lowe ligt staat Massa, die een contract heeft tot het einde van het seizoen, volgend jaar aan de start namens de Britse renstal.

"Felipe is wereldtitelmateriaal, dat heeft hij in 2008 laten zien toen hij bijna wereldkampioen werd", aldus de voormalig directeur van Mercedes.

"Het is duidelijk dat hij heel getalenteerd is en het is een eer om met hem te werken. Hij ondersteunt zijn teamgenoot Lance Stroll en leert hem de dingen die nodig zijn."

Op zondag 27 augustus staat op het circuit van Spa-Francorchamps in België de twaalfde van twintig races op het programma.