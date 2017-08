McLaren doet er alles aan om Alonso komend seizoen te behouden

"We doen er alles aan om Fernando te behouden", zegt McLaren-directeur Jonathan Neale vrijdag tegen Autosport.com. "Maar tegelijkertijd weten we dat hij keuzes heeft om ergens anders heen te gaan."

"Hij is een van de beste coureurs waar ik ooit mee heb gewerkt. Het zou fantastisch zijn als hij langer bij ons blijft."

Alonso heeft eerder gezegd alleen bij McLaren te blijven als het team in staat is om hem een competitieve auto te geven.

Beperkt

Niettemin zijn de opties voor een overgang van Alonso naar een van de andere teams beperkt. Bij Mercedes heeft Lewis Hamilton een doorlopend contract. Volgens teambaas Toto Wolff is de verlenging van de verbintenis van Valtteri Bottas ook zo goed als rond.

Hoewel de contracten van Sebastian Vettel en Kimi Raikkonen aflopen bij het team van Ferrari, is de verwachting dat beide coureurs bij zullen tekenen.

De meest reële optie voor Alonso zou een overgang naar het team van Renault zijn. Het aflopende contract van de matig presterende Jolyon Palmer wordt zeer waarschijnlijk niet verlengd. Alonso werd in 2003 en 2004 met de Franse renstal wereldkampioen.

Honda

Alonso stapte in 2015 over van Ferrari naar McLaren. In dat jaar keerde Honda terug als motorleverancier van het team.

Van 1988 tot en met 1992 was Honda ook motorleverancier van McLaren. Met Ayrton Senna en Alain Prost achter het stuur behaalde het in die periode vier wereldtitels.

De terugkeer van Honda in de Formule 1 was een stuk minder succesvol. McLaren-Honda wordt geplaagd door technische problemen en rijdt slechts sporadisch in de punten. Dit jaar staat het team op de voorlaatste plaats in het constructeurskampioenschap. Alonso behaalde tot dusver tien punten en staat vijftiende in het rijdersklassement.

Het is nog onduidelijk of McLaren ook volgend jaar met Honda-motoren zal rijden. Alonso hoopt in september uitsluitsel te geven over zijn toekomst.