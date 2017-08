Verstappen verwacht dat hij nog een keer in gesprek moet met Ricciardo

In de openingsronde van de race op de Hungaroring remde Verstappen te laat, waarop zijn wiel blokkeerde en hij in aanraking kwam met Ricciardo en de Australiër zijn weg niet kon vervolgen.

"Ik heb hem wel al gesproken, maar we zullen elkaar waarschijnlijk nog wel een keer spreken voor de volgende race", zegt Verstappen, die zelf vijfde werd, donderdag tegen Motorsport.com. "We hebben altijd een heel goede relatie gehad."

Toch heeft de 19-jarige Limburger niet het idee dat er na hun korte onderhoud na de race nog veel frustratie bij Ricciardo zit. "Ik heb wel het idee dat onze relatie na ons gesprek weer als vanouds is, maar dat blijft tussen mij en Daniel."

De oudste van de twee Red Bull Racing-coureurs (28) reageerde in eerste instantie nog woest en eiste excuses van zijn maatje Verstappen. "Natuurlijk ben ik boos op Max", klaagde de Australiër. "Er was helemaal geen ruimte om in te halen."

Inhalen

Volgens Verstappen was de aanrijding in bocht 2 een gevolg van de drang van beiden om een goede positie te bemachtigen op een circuit waar inhalen moeilijk is. "In de eerste ronde moet je je zo goed mogelijk positioneren", legt hij uit.

"Daar moet het gebeuren, want dat bepaalt je positie. Je doet er dan natuurlijk alles aan om naar voren te komen", analyseert Verstappen. "Maar ik blokkeerde vanaf dat punt en was toen een passagier in mijn eigen auto."

"Kijk, we probeerden ons allebei zo ver mogelijk vooraan te melden. Ik blokkeerde omdat ik nog een andere auto voor me had en toen raakte ik Daniel. Dat is natuurlijk niet wat ik wilde, ik deed het niet met opzet", aldus de jonge Nederlander.

Snelheid

Als het aan Verstappen ligt, wordt de strijdbijl na een tweede gesprek definitief begraven en kan hij het incident met Ricciardo achter zich laten. Dat zou hij ook het liefst doen met de eerste helft van het Formule 1-seizoen 2017.

"Daar wil ik niet te veel op terugkijken", zegt de huidige nummer zes van de WK-stand, die 67 punten bij elkaar reed in zijn RB13. "Ik heb heel vaak de finish niet gehaald en ben zo een hoop punten misgelopen."

"Vanaf het allereerste begin konden we qua snelheid niet mee met Mercedes en Ferrari. Maar als ik puur naar mezelf kijk, zat het met mijn snelheid wel goed, dus dat is positief."

Het Formule 1-seizoen wordt op 27 augustus, na een onderbreking van vier weken, weer hervat met de Grand Prix van België. Er worden tienduizenden Nederlandse Verstappen-fans verwacht op Spa-Francorchamps.