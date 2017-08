Hülkenberg zet Magnussen na incident weg als 'wannabe-Verstappen'

Terwijl Magnussen een tv-interview gaf, zei Hülkenberg naar aanleiding van een incident in de slotfase van de race dat hij hem "opnieuw de meest onsportieve coureur" vond. De Deen reageerde met de woorden: "Suck my balls, honey."

De 29-jarige Hülkenberg vindt dat er te veel ophef is ontstaan over de woordenwisseling. "Was het maar zo dat er net zoveel mensen over de race discussieerden als over dit kleine incident", zegt Hülkenberg dinsdag tegen Sport1.

"We hebben in de Formule 1 momenteel andere prioriteiten dan het over de ballen van een wannabe-Verstappen te hebben."

Volgens de Duitser zijn de uitlatingen van Magnussen treffend voor de Deen. "Hij is als een klein broertje. Je weet dat hij zich op geen andere manier kan verdedigen, waardoor het makkelijk is om het met een glimlach te accepteren."

Recidivist

Tijdens de race in Hongarije werd Magnussen bestraft voor zijn actie waarbij hij Hülkenberg van de baan reed. De Haas-coureur kreeg een tijdstraf van vijf seconden en twee strafpunten op zijn licentie.

Hülkenberg vindt dat Magnussen een recidivist is en betreurt de manier waarop de Deen op hem reageerde. "Ik ben niet iemand die na zo'n incident de behoefte heeft om zich op zo'n manier te uiten of iemand te beledigen. Als ik een probleem met iemand heb, zoek ik diegene op en zeg ik wat ik denk."

"De fans zijn blij dat ze een sport zien waar concurrentie tot uiting komt en iedereen zegt wat hij denkt. Dat maakt het leuk, vooral bij heethoofden."

Hülkenberg, die de finish niet haalde op de Hungaroring, liet direct na de race ook al zijn ongenoegen blijken over de rijstijl van Magnussen en zei het akkefietje te zullen aankaarten bij wedstrijdleider Charlie Whiting. De Deen werd elfde.