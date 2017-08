Problemen met motor bij training Verstappen in Hongarije

Verstappen stuurde zijn Red Bull dinsdagochtend na één ronde al de pits in vanwege een motorprobleem. Na een onderbreking van ruim drie uur kwam de jonge Nederlander weer de baan op. Daar legde hij elf rondes af voordat hij weer in de pits verdween.

Aan de wagen van Verstappen was meetapparatuur bevestigd waarmee de luchtstromen geregistreerd worden. Door het beperkte aantal rondes kon Red Bull maar weinig informatie verzamelen.

Dinsdagmiddag hoopt Verstappen meer rondes af te leggen bij het tweede deel van de testsessie. Woensdag komt de Franse reservecoureur Pierre Gasly in actie voor Red Bull Racing.

Verstappen reed zondag in de eerste ronde van de Grand Prix van Hongarije teamgenoot Daniel Ricciardo van de baan die daardoor uitviel. Verstappen kreeg een tijstraf van tien seconden en bood na afloop zijn excuses aan.

Kubica

Het toptalent Charles Leclerc testte dinsdag voor Ferrari. De 19-jarige Monegask gaat momenteel aan de leiding in de Formule 2 en wordt getipt als toekomstig Formule 1-coureur.

Daarnaast verschenen George Russell (Mercedes), Lance Stroll (Williams), Stoffel Vandoorne (McLaren), Nicholas Latifi (Renault), Sean Gelael (Toro Rosso), Nikita Mazepin (Force India) en Gustav Malja (Sauber) op de baan. Mercedes-coureur Valtteri Bottas voerde een test uit voor bandenleverancier Pirelli.

Bottas was met 77 rondes het meest productief, Vandoorne klokte in 1.18,370 de snelste tijd. De sessie werd onderbroken met een rode vlag nadat eerst Gelael en later Vandoorne met technische problemen waren gestrand op het circuit.

Woensdag maakt Robert Kubica als testcoureur voor Renault zijn rentree in een moderne Formule 1-wagen. De 32-jarige Pool reed in 2010 zijn laatste Grand Prix voordat hij bij een rallyongeluk zwaargewond raakte. De afgelopen maanden testte Kubica al in een oudere bolide van Renault.