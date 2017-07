Ricciardo accepteert excuses Verstappen na incident bij GP Hongarije

"Max heeft meteen zijn excuses aangeboden en daarna hebben we buiten het zicht van de media of andere mensen één-op-één met elkaar gepraat", meldde Ricciardo maandag op Twitter.

"We hebben het op de juiste manier afgehandeld en kijken nu weer vooruit. Over vier weken gaan we weer verder.''

Ricciardo had zondag vlak na het incident geen goed woord over voor Verstappen. De pas 19-jarige Limburger tikte Ricciardo aan in bocht drie nadat zijn wiel blokkeerde. De nummer vier in de WK-stand leek even verder te kunnen, maar de crash had zijn auto te veel schade berokkend.

"Er was helemaal geen ruimte om in te halen maar hij probeerde het toch. Ik hou van racen en deze competitie, maar hier zijn geen excuses voor. Als hij niet zijn excuses aanbiedt, dan hebben we een groot probleem", zei een boze Ricciardo tegen Ziggo Sport terwijl de race nog bezig was.

Verstappen legde beslag op de vijfde plek in Hongarije en ging na afloop door het stof over zijn fout in de eerste ronde. "Excuses aan Daniel. Je teamgenoot uit de wedstrijd rijden is het laatste dat je wil."

Verstappen werd door de wedstrijdleiding bestraft met tien seconden tijdstraf, die hij uitzat tijdens zijn pitstop. Uiteindelijk eindigde hij op dertien seconden van winnaar Sebastian Vettel.

Ricciardo houdt daags na de botsing nog een nare smaak aan het akkefietje over. "Het was moeilijk te accepteren gisteren. Je leeft de hele dag toe naar de race van een paar uur en die is dan binnen de kortste keren voorbij."

Over vier weken staat met de Grand Prix van België de volgende race op het programma.