Wolff noemt besluit om Bottas voor te laten gaan 'moeilijkste in jaren'

Door dat besluit werd Bottas derde in de Grand Prix van Hongarije en moest Hamilton genoegen nemen met de vierde plek in de door WK-leider Sebastian Vettel gewonnen race.

"Door deze drie punten kan Lewis het kampioenschap verliezen", beseft Wolff in gesprek met Sky Sports. "Maar dankzij onze spirit hebben we de afgelopen drie kampioenschappen gewonnen en er zullen er nog meer volgen. Op de lange termijn was dit het beste dat we konden doen."

In de slotfase van de race op de Hungaroring liet Bottas de snellere Hamilton na teamorders passeren. De Brit mocht proberen om de tweede plaats van Kimi Raikkonen over te nemen. Toen dat niet lukte, gaf hij in de laatste bocht voor de eindstreep de derde plaats terug aan zijn teamgenoot.

Juiste beslissing

Hamilton gaf toe dat het hem moeite kostte om zijn plek af te staan aan Bottas, die ook nog een rol speelt in de wereldtitelstrijd. De Fin heeft 169 punten, Hamilton staat op 188 en Vettel leidt met 202.

"Ik nam deze beslissing meer met mijn hart dan met mijn hoofd", zei Hamilton. "Elk punt telt in de WK-strijd, het is do or die. Maar dit voelt toch als de juiste beslissing."

Over vier weken staat met de Grand Prix van België de twaalfde van twintig races dit het seizoen op het programma.