Harde woorden tussen Hülkenberg en Magnussen na Hongaarse GP

Magnussen van Haas was bezig met een interview voor de Noorse televisie toen Hülkenberg de Deen aansprak. De Renault-coureur zei tegen Magnussen dat hij hem "opnieuw de meest onsportieve rijder van het veld" vond. "Suck my balls, honey", was het ongenuanceerde antwoord van Magnussen.

De confrontatie tussen Hülkenberg en Magnussen was het gevolg van een incident in de slotfase van de race. De Duitser reed lang in de punten, maar viel door een mislukte pitstop flink terug. Met nog negen rondjes te gaan kwam Hülkenberg vast te zitten achter Magnussen, die op plaats elf reed.

In een poging de Deen te verschalken, belandde Hülkenberg in het gras. De coureur van Haas kreeg daar later een tijdstraf van vijf seconden voor.

Klootzak

Na de woordenwisseling met Magnussen ging Hülkenberg voor de camera van het Amerikaanse NBC nog even door. "Ik feliciteerde hem met het gegeven dat hij opnieuw de meest onsportieve rijder van de middag was", zei Hülkenberg

"Als het om racen gaat haalt hij vuile streken uit. Hard verdedigen is prima, maar zoals hij dat deed is meedogenloos. Hij dwong me naar buiten te sturen, waardoor ik bijna in de muur eindigde. Hij gedroeg zich als een klootzak."

Hülkenberg gaat het akkefietje met Magnussen aankaarten bij wedstrijdleider Charlie Whiting. "Ik heb gehoord dat hij vijf seconden straf heeft gehad, maar daar zal hij zich weinig van aantrekken."

Overigens viel de Duitser twee rondes voor het eind van de wedstrijd uit met technische problemen. Magnussen eindigde op de elfde plaats.