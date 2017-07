Boze Ricciardo eist en krijgt excuses Verstappen na crash in Hongarije

Verstappen tikte Ricciardo aan in bocht drie nadat zijn wiel blokkeerde. De Australiër leek even verder te kunnen, maar de crash had zijn auto te veel schade berokkend.

De race op de Hungaroring zat er daardoor al binnen een minuut op voor Ricciardo, die verontschuldigingen eiste van zijn teamgenoot om "grotere problemen te voorkomen". Verstappen voldeed na afloop van de race, die hij als vijfde eindigde, aan die eis.

"Excuses aan Daniel. Dit is het laatste wat je wil", zei de Limburger tegen Ziggo Sport. "Ik had Valtteri Bottas voor me, daardoor blokkeerde ik en stuurde ik tegen mijn teamgenoot aan. We hebben altijd een goede relatie gehad en dat wil ik zo houden."

Ricciardo had zich vlak na zijn crash al kritisch uitgelaten over Verstappen. "Natuurlijk ben ik boos op Max", zei de Red Bull Racing-coureur tegen Ziggo Sport. "Er was helemaal geen ruimte om in te halen maar hij probeerde het toch. Ik hou van racen en deze competitie, maar hier zijn geen excuses voor."

Derde uitvalbeurt

De wedstrijdleiding bestrafte Verstappen met een tijdstraf van tien seconden, die de Nederland tijdens zijn pitstop uitzat. Hij kwam uiteindelijk vlak na Lewis Hamilton als vijfde over de finish. De Duitser Sebastian Vettel schreef de race op zijn naam.

Voor Ricciardo, die in 2014 nog als eerste over de finish kwam in Hongarije, was het zijn derde uitvalbeurt dit seizoen. Ook in Australië en Rusland kon hij de race niet afmaken. In de andere Grands Prix zat de coureur van Red Bull altijd bij de eerste vijf.

Ricciardo staat momenteel op de vierde plaats in de WK-stand.