Verstappen eindigt met tijdstraf als vijfde bij GP Hongarije, Vettel wint

Vettel, die een groot deel van de race met een scheef stuur reed, hield teamgenoot Kimi Raikkonen van Ferrari en Mercedes-coureur Valtteri Bottas achter zich. Lewis Hamilton liet op het laatste moment zijn teamgenoot passeren en kwam als vierde over de finish, vlak voor Verstappen.

Voor Vettel is het de 46e overwinning in zijn loopbaan. Hij reed zijn vijftigste Grand Prix voor Ferrari. De viervoudig wereldkampioen heeft nu tien van de laatste elf races gewonnen die hij begon op pole position. De laatste keer dat de twee Ferrari's als eerste over de streep kwamen in Hongarije, was in 2004.

Daniel Ricciardo moest de strijd in de 32e editie van de Hongaarse Grand Prix al vlak na de start staken. De Australiër werd in de derde bocht geraakt door Red Bull Racing-teamgenoot Verstappen. De 19-jarige Nederlander maakte een remfout bij het inhalen en kreeg een tijdstraf van tien seconden. Uiteindelijk eindigde Verstappen op dertien seconden van Vettel op de vijfde plek.

Verstappen, die vorig jaar vijfde werd in Hongarije, was in de afgelopen Grand Prix (Silverstone) voor het eerst sinds eind mei weer in de punten gereden. In achtereenvolgens Canada, Azerbeidzjan en Oostenrijk viel de Nederlander namelijk uit. Hij reed een keer eerder dit seizoen naar het podium (Grand Prix van China).

Vorig jaar was Hamilton de snelste in Hongarije, voor Nico Rosberg en Ricciardo. Hamilton schreef de Grand Prix vijf keer op zijn naam en is daarmee recordhouder in Hongarije.

Eerste bochten

De Hungaroring staat bekend als een circuit waar inhalen bijzonder lastig is, dus de coureurs hoopten direct bij de start hun slag te slaan. Het was dan ook al snel chaos troef en Red Bull Racing werd daar het slachtoffer van.

Het wiel van Verstappen blokkeerde in bocht drie en de Nederlander tikte vervolgens teamgenoot Ricciardo van de baan. De Australiër leek even verder te kunnen, maar zijn auto had toch te veel schade en dus zat de Grand Prix er voor Ricciardo al binnen een minuut op.

Verstappen, die na de start een vierde plek had bemachtigd, kreeg voor zijn actie een tijdstraf van tien seconden die hij tijdens zijn pitstop inloste. Ferrari-coureurs Vettel en Raikkonen hadden hun leidende posities behouden en Bottas reed op de derde plek, terwijl Hamilton Verstappen voor zich moest dulden.

De race van Romain Grosjean zat er na twintig rondes op. Het achterwiel van de Fransman zat bij z'n pitstop niet goed vast, terwijl hij wel wegreed. Een halve ronde later moest Grosjean zijn Haas aan de kant zetten.

Pitstops

Na 33 rondes kwam Verstappen aan de leiding doordat Vettel, Raikkonen en Bottas een pitstop maakten. Dat duurde tien rondes, aangezien de Nederlander toen zelf de pits inging en terugzakte naar de vijfde plek.

Voorin de race was de spanning ondertussen om te snijden. Hamilton en Bottas verkleinden het gat met leider Vettel en achtervolger Raikkonen, waardoor de eerste vier coureurs na 45 ronden binnen vijf seconden van elkaar reden. Hamilton voerde de druk op de Ferrari's op en kreeg de derde plek cadeau van Bottas. Ondertussen kwam Verstappen ongeveer een seconde per rondje dichter bij Bottas.

Vettel moest zijn leidende positie in de laatste rondes verdedigen tegenover zijn teamgenoot Raikkonen en Hamilton, terwijl ook Verstappen nog maar op tien seconden van de Duitser reed. Vettel slaagde er echter in om de concurrentie van zich af te houden en bezorgde Ferrari zo de zege in Hongarije.