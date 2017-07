Vettel vindt pole position in Hongarije perfect antwoord op kritiek

De Duitser, die nog altijd een punt voorsprong heeft op Lewis Hamilton in de WK-stand, start zondag naast zijn teamgenoot Kimi Raikkonen op de voorste startrij. Beide coureurs van concurrent Mercedes, Valtteri Bottas en Hamilton, staan derde en vierde.

"Dit is geweldig, zeker na alles wat er na de vorige Grand Prix is gezegd en geschreven. Dat ging te ver", zei Vettel zaterdag. "We hebben antwoord gegeven op de baan."

Op Silverstone kregen beide Ferrari-coureurs in de slotfase te maken met bandenproblemen. Vettel eindigde als zevende, Raikkonen kon nog net een podiumplaats redden.

"De afgelopen race was niet geweldig voor ons, maar ik ben blij waar we nu als team staan, zeker als je naar het verschil met vorig seizoen kijkt. Maar het draait uiteindelijk om de race, dus we mogen niet te vroeg juichen."

Lof

De Duitser was vol lof over zijn wagen. Hij noemde de snelheid van zijn Ferrari SF70-H "fenomenaal" en "ongelooflijk". Het is de 48e pole position uit de loopbaan van Vettel en het is voor het eerst sinds 2011 dat hij vooraan start in Hongarije.

Zijn Finse teamgenoot Raikkonen vindt het jammer dat hij Vettel niet heeft kunnen verslaan. "Mijn snelste ronde kon beter. Het begin was goed en het eind was goed, maar ik verloor de auto bij een chicane. Daar heb ik het weggegooid."

De Grand Prix van Hongarije begint zondag om 14.00 uur. Max Verstappen start in zijn Red Bull als vijfde.