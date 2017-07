Verstappen opgetogen na vijfde plek in kwalificatie GP Hongarije

"Ik ben hier heel blij mee", zie Verstappen bij Ziggo Sport. "Het gaat het hele weekend best moeilijk, ik kon de balans niet vinden en dat is best pijnlijk hier. Maar vanaf het begin van de kwalificatie voelde het goed aan. Hier kan ik tevreden mee zijn."

De 19-jarige Limburger had tot nu toe veel moeite om het tempo van zijn teamgenoot Daniel Ricciardo bij te houden. De Australiƫr start zondag echter al voor de zevende keer dit seizoen achter Verstappen.

"Het is het hele weekend al lastig om hem te verslaan, dus ik ben blij dat ik voor hem sta en dat de balans nu goed is", zei een grijnzende Verstappen.

Vettel

De coureur was op de Hungaroring een halve seconde trager dan Sebastian Vettel, die zondag vanaf pole position start. Dat gat verbaasde Verstappen niet. "Ferrari en Mercedes schroeven de motor altijd wat op in de laatste sessie."

Het team probeerde in de laatste sessie ook bij Verstappen nog wat te veranderen, maar dat pakte niet goed uit. "Ik reed met wat meer vleugel, maar daardoor ging de auto wat glijden in de bocht."

Voor de race ziet Verstappen zeker kansen. "We hebben dit seizoen laten zien dat we redelijk kunnen starten, dus je weet nooit wat er gebeurt. Ik hoop er in ieder geval op. Ik sta in ieder geval aan de goede kant."

De Grand Prix van Hongarije begint zondag om 14.00 uur.