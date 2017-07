Di Resta vervangt zieke Massa bij Williams in Grand Prix van Hongarije

De 36-jarige Massa voelde zich vrijdag na de tweede vrije training op de Hungaroring al niet lekker en ging ter controle naar het ziekenhuis. Daar werd echter niets ernstigs geconstateerd, waarna hij zaterdag gewoon deelnam aan de derde vrije training.

Na afloop van die sessie klaagde Massa echter opnieuw over duizeligheid, waarna hij heeft besloten om de rest van het weekend te laten schieten. Di Resta zit daarom de rest van het weekend in de auto. Lance Stroll is de tweede coureur van Williams.

De 31-jarige Schot is reserverijder bij het Britse Formule 1-team en rijdt dit seizoen in het DTM. Di Resta kwam van 2011 tot en met 2013 al in de Formule 1 uit voor Force India.

De teamleiding van Williams zegt het besluit van Massa te respecteren. "We zullen er hard aan werken om hem fit te krijgen voor de Grand Prix van België."

De kwalificatie voor de Grand Prix van Hongarije gaat om 14.00 uur van start.