Sauber sluit toch nieuwe motordeal met Ferrari

Ferrari was al zeventien jaar de leverancier van de motor van de Sauber-auto's, maar het team had er in eerste instantie voor gekozen om volgend seizoen met Honda in zee te gaan.

Sauber liet donderdag weten toch te breken met Honda als motorleverancier voor komend jaar. Volgens de nieuwe teambaas Frederic Vasseur is die beslissing genomen vanuit strategisch oogpunt.

"Ik ben erg blij dat we nu een overeenkomst voor meerdere seizoenen hebben met Ferrari", zei Vasseur vrijdag. "Onze gezamenlijke ervaring van de afgelopen jaren heeft een sterk fundament gevormd, dat ervoor zal zorgen dat we snel en efficient stappen kunnen maken bij het ontwikkelen van de auto voor 2018."

Vasseur werd onlangs aangesteld als opvolger van Monisha Kaltenborn, die door de nieuwe eigenaren Longbow Finance S.A. aan de kant werd gezet. Zij was juist een groot voorstander van de overeenkomst met Honda.

Efficiënt

De Formule 1-wagens van Sauber rijden nu nog rond met oude Ferrari-motoren. "Ons gedeeld verleden en ervaring zorgen ervoor dat we samen snel en efficiënt kunnen werken. Dat zal ook terug te zien zijn in de ontwikkeling van onze auto voor 2018", aldus Vasseur.

Sauber behoort in het huidige Formule 1-seizoen tot de achterhoede. Coureurs Pascal Wehrein pakte tot dusver vijf punten en staat daarmee vijftiende in de WK-stand. Teamgenoot Marcus Ericsson is nog puntloos.

In het constructeurskampioenschap bezet Sauber de voorlaatste plaats. Alleen McLaren pakte minder punten.