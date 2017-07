WK-leider Vettel heeft geen haast met nieuw contract bij Ferrari

De 30-jarige Duitser, die in de WK-stand een voorsprong van een punt heeft op concurrent Lewis Hamilton van Mercedes en bezig is aan zijn derde jaar in dienst van Ferrari, zegt wel oren te hebben naar een langer verblijf.

"Ik zou niet weten waarom niet, maar ik heb geen haast en ik denk dat het team dat ook niet heeft", aldus Vettel tegen Autosport.com.

"Het klopt dat ik nog geen nieuw contract heb, maar het voornaamste doel is nu niet om naar papierwerk te kijken en daar bezorgd over te zijn, maar om goede resultaten neer te zetten."

Vettel, die tussen 2010 en 2013 in dienst van Red Bull Racing vier keer wereldkampioen werd, benadrukt dat het vooralsnog uitblijven van een nieuwe verbintenis niet betekent dat het niet botert tussen hem en Ferrari.

"Ik sta in goed contact met het team, anders zouden ze het me wel vertellen", aldus de 45-voudig Grand Prix-winnaar. "Er is niets aan de hand."

177 punten

Vettel kende dit Formule 1-seizoen een sterke start en gaat daardoor met 177 punten vooralsnog aan de leiding in de strijd om de wereldtitel. Hamilton is hem in de laatste races echter genaderd tot op een punt.

De Duitser voelt zich goed bij Ferrari en hoopt de Italiaanse renstal aan het eerste kampioenschap sinds 2007 te helpen. Destijds was Vettels huidige teamgenoot Kimi Raikkonen de beste.

"Ik geniet ervan om onderdeel te zijn van de Ferrari-familie", aldus Vettel. "We zijn er allemaal op gebrand om Ferrari terug te brengen naar waar het hoort. We werken er hard aan."

De elfde Grand Prix van het seizoen wordt zondag verreden op de Hungaroring in Hongarije. Vrijdagochtend staat in aanloop naar die race om 10.00 uur de eerste vrije training op het programma. 's Middags (14.00 uur) volgt de tweede oefensessie.